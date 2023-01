Hennef – Großes Glück hatten zwei junge Fahranfänger, die am späten Samstagabend bei Hennef-Dahlhausen verunglückten. Ein 18-jähriger und seine 19-jährige Beifahrerin, beide aus Königswinter, waren gegen 23.55 Uhr auf der L125 Richtung Dahlhausen unterwegs. An der Kreuzung Am Berghang/Königswinterer Straße wollten sie nach links Richtung Uckerath abbiegen. Stattdessen schoss der Wagen jedoch geradeaus in die gegenüberliegende Böschung. Der Audi kam gerade noch oberhalb des Scheußbachs zum Stehen. Gegenüber der Polizei gab der 18-jährige an, dass er zwar gebremst habe, jedoch die gewünschte Bremswirkung nicht eingetreten sei.

Die beiden haben sich bemi Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien können.



Er blieb unverletzt und hatte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Freiwillige der Löschgruppe Uckerath hoben sie vorsichtig aus dem Fahrzeug und trugen sie zum Rettungswagen. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Warum der Fahranfänger in die Böschung gefahren war, ist noch unklar. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.