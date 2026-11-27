Eine dichte Rauchsäule über Hennef hat am Mittwoch, 25. November, zahlreiche Notrufe ausgelöst. Wie sich herausstellte, stand ein Carport in Brand – nur etwa zehnt Meter entfernt befand sich ein Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude, ein historische Fachwerkhaus, übergriffen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen

Die Besitzerin des Carports in Hennefer Ortsteil Süchterscheid hatte den Brand am Morgen entdeckt und sofort den Notruf gewählt.

Die Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Hennef wurde gegen 9.11 Uhr alarmiert. Zunächst rückten Kräfte aus Stadt Blankenberg, Uckerath und Hennef sowie der Tagesalarm unter dem Stichwort „B3 – Gebäudebrand“ aus.

Schon auf der Anfahrt war nach Angaben der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung weithin zu sehen. Weil zudem zahlreiche Notrufe eingingen, erhöhte die Leitstelle wenige Minuten nach der ersten Alarmierung die Stufe auf „B4 Gebäudebrand“. In weiten Teilen des Stadtgebiets waren daraufhin Sirenen zu hören; weitere Kräfte aus Happerschoß kamen hinzu.

Carport stand bereits in Vollbrand

Als die Feuerwehr eintraf, bestätigte sich laut Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hennef die Lage: Das freistehende Carport stand bereits in Vollbrand. Auch der darin untergebrachte Pkw sowie ein ebenfalls untergestelltes Motorrad brannten lichterloh. Die Wehrleute, insgesamt 53 Einsatzkräfte aus den vier Einheiten der Stadt Blankenberg, Hennef, Uckerath und Happerschoß, begannen sofort mit den Löscharbeiten. Drei Trupps unter Atemschutz bekämpften die Flammen gleichzeitig mit zwei C-Rohren.

Feuerwehr kann Übergreifen verhindern

Durch das schnelle Eingreifen gelang es der Feuerwehr, das Übergreifen des Brandes zu verhindern. Das Wohnhaus blieb von dem Feuer verschont. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten jedoch leichte Verletzungen. Er wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Weiterfahrt in ein Krankenhaus sei glücklicherweise nicht erforderlich gewesen, so Einsatzleiter und Brandoberinspektor Jürgen Mons von der Freiwilligen Feuerwehr Hennef. Gegen 9.32 Uhr, also nur rund 20 Minuten nach Alarmierung, konnte der Brand gelöscht werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht und die ersten Löscharbeiten abgeschlossen waren, setzten die Einsatzkräfte Netzmittel ein, um verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde das Auto anschließend auf mögliche weitere Hitzeentwicklungen kontrolliert.

Feuer zerstört Carport und Fahrzeuge

Das Carport sowie der Pkw und das Motorrad wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Die Feuerwehr übergab den Brandort an die Polizei, die weitere Ermittlungen zur Brandursache anstellt. Ersten Vermutungen der Feuerwehr zufolge könnte das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Abschließend geklärt ist der Grund für den Brand jedoch zunächst nicht. (jv)