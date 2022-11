Hennef – Hennef. Es gibt ihn wieder, den Horstmannsteg, der von Allner ins Zentrum führt. Zwar darf ihn noch niemand benutzen, aber die Verbindung ist grundsätzlich wiederhergestellt. Die Lücke ist seit Mittwoch um 16.21 Uhr geschlossen, wie Bürgermeister Klaus Pipke erklärte. „Damit sind wir im Plan.“

Schon in der vergangenen Woche hatten Schwertransporter vier Stahlhohlkästen angeliefert. 36 Meter lang und 38 Tonnen schwer, waren sie für den Anfang der Brücke vom Damm in die Siegaue vorgesehen und wurden auf die vorbereiteten Pfeiler aufgesetzt. Der Transport hatte sich verzögert, was zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt hatte. In der Nacht zu Mittwoch kamen drei weitere Bauteile, die für die Querung der Sieg gedacht waren.

Von großen Autokranen sanft angehoben, schwebten sie über dem Fluss ein, bis sie beide Ufer wieder miteinander verbanden. Im Frühjahr werden die Betonarbeiten für die Brückenplatte durchgeführt, bevor Geländer und Beleuchtung montiert werden können. Der neue Horstmannsteg soll, wenn alles funktioniert, im Sommer fertig sein. Er ist 230 Meter lang und 3,50 Meter breit. Das Land gibt einen Zuschuss in Höhe von 70 Prozent zu den Baukosten von rund 3,4 Millionen Euro.