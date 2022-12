Hennef – Die Ermittlungsgruppe der Bonner Polizei hat nach wie vor keine Spur von dem Unbekannten, der in der Nacht zu Mittwoch auf die Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Kurhausstraße geschossen hat.



Der 38 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung war um 2 Uhr durch mehrere laute Geräusche aufgeschreckt worden, am Morgen entdeckte er Einschusslöcher in Rollladen und Scheibe. Polizisten stellten bei der Spurensicherung in dem Zimmer Projektile und vor dem Haus mehrere Hülsen sicher. Daraufhin übernahmen die Bonner Polizei mit Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter als Leiter und Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen.



Schüsse in Hennef: Hintergründe der Tat bislang unklar

Noch sind nach Aussagen von Polizeipressesprecher Michael Beyer die Hintergründe der Tat unklar. Die rechtliche Bewertung stehe aus, bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt sei alles möglich. Warum gerade der 38-Jährige Ziel gewesen ist, dafür gibt es keine bislang erkennbaren Gründe.



Die Zahl der Hinweise ist bisher noch sehr gering, deshalb bittet die Bonner Polizei erneut um Informationen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in Höhe der Kurhausstraße am Mittwoch zwischen 0 und 2 Uhr unter 0228/15-0. (rvg/hen)