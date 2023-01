Hennef – Die doppelte Zollstocklänge ist klar überschritten. „Und sie ist noch nicht ausgewachsen“, stellt Helmut Wünscher fest. Der 76-Jährige steht in seinem Garten in der Geisbach auf einer Leiter und misst die Höhe einer Sonnenblume. Vier Meter und zehn Zentimeter sind es am Dienstagmittag. Der Stamm ist mit sechs Zentimetern Durchmesser etwas dicker als eine Kölschstange.

In 40 Jahren nicht erlebt

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Wünscher. Den Garten pflegen er und seine Frau schon seit mehr als 40 Jahren. Dort, wo jetzt acht „normale“ und zwei in rekordverdächtige Höhe geschossene Sonnenblumen stehen, befand sich vorher eine Thuja-Hecke, die Helmut Wünscher entfernt hat.



Vier Meter und zehn Zentimeter hoch ist die Sonnenblume, der Stengel so dick wie ein Kölschglas. Copyright: Heuschötter

Irgendwo habe er voriges Jahr mal ein Samentütchen mit Sonnenblumenkernen geschenkt bekommen, erzählt der Rentner, der diese Blumen vorher noch nie gesät hatte. Mitte Mai streute er die Kerne einfach in die Erde. „Gar nichts Besonderes“ ließ er den Pflanzen angedeihen, keinen Dünger, nur ab und zu wurden sie gegossen.

„Sagenhaft“ findet auch Edith Wünscher das Ergebnis. „Jetzt darf nur kein Unwetter kommen.“ Die Eheleute befürchten, dass ihre Super-Sonnenblume im Sturm abknicken könnte, noch bevor sie den Blütenkorb ausgebildet hat – und womöglich bisherige Höhenrekorde knackt.



Um seine Super-Sonnenblume zu vermessen, muss Helmut Wünscher auf eine Leiter steigen. Copyright: Heuschötter

So berichtete die Lokalzeitung etwa im Jahr 2003 über eine 4,65 Meter große Sonnenblume in Much-Niederdreisbach sowie 2006, 2007 und 2014 von fast fünf Meter hohen Exemplaren in Lohmar, Troisdorf und Winterscheid.

Nicht alle Kerne verfüttern

So seine Sonnenblumen alle noch kommenden Sommergewitter überstehen, will Helmut Wünscher die Kerne aus eigener Ernte trocknen, um sie im Winter den Vögeln zu geben, die in den Garten kommen, darunter vier Sorten Meisen, Dompfaff, Distelfink, Spechte und Grasmücke. Aber nicht alle Kerne will er verfüttern. „Von der dicken Sonnenblume werde ich mir welche aufheben.“ Sonnenklar, was er damit im Frühjahr 2020 vorhat.