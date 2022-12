Sankt Augustin/Hennef – Die Polizei hat am Dienstag in Sankt Augustin einen jungen Hennefer festgenommen, der im vergangenen Juli Mobiltelefone im Wert von 80.000 Euro aus einem Elektronik-Fachgeschäft gestohlen haben soll. Den Ermittlern der Polizei fiel damals auf, dass es keinerlei Einbruchsspuren gab.



Nach monatelangen Ermittlungen hatte die Polizei zuvor eine Firma in den Niederlanden ausfindig gemacht, die einem Wuppertaler einen großen Teil der entwendeten Handys abgekauft hatte. Vor rund vier Wochen stellten Ermittler der Polizei Rhein-Sieg-Kreis und der Polizei Wuppertal bei einer Durchsuchung der Wohnung des 27-jährigen mutmaßlichen Hehlers Beweismittel zur Herkunft der Geräte sicher.



Der arbeitslose Mann verfügte über einen erst kürzlich gekauften Elektro-Sportwagen, den er offensichtlich in bar bezahlt hatte, sowie über eine Vielzahl originalverpackter Smartphones und Tablet-Computer. Auch mehrere tausend Euro Bargeld fanden sich in einer Wohnung. Da die Herkunft des Vermögens in Höhe von circa 90.000 Euro ungeklärt ist, beschlagnahmten die Beamten Auto, Bargeld und die Geräte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Wuppertaler über das Internet den 24-jährigen Hennefer kennengelernt hatte und diesem bei diversen Treffen in Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf gestohlene Mobiltelefone abgekauft hatte.

Während eines dieser Treffen im Oktober 2021 versuchten der Hennefer und ein bislang nicht identifizierter, 20 bis 25 Jahre alter Mittäter mit schwarzer Hautfarbe, ihren Wuppertaler Bekannten auszurauben. Sie bedrohten ihn mit einer Machete, um ihm 20.000 Euro Bargeld abzunehmen, aber der mutmaßliche Hehler konnte fliehen.

Den Ermittlern des Kriminalkommissariats gelang es darauf hin, den Hennefer Angreifer identifizieren. Der polizeibekannte 24-Jährige war in der Vergangenheit bei dem geschädigten Elektronikfachgeschäft als Sicherheitsmitarbeiter angestellt und hatte mutmaßlich Zugriff auf die im Sommer 2021 entwendeten Smartphones.

Polizeibeamte untersuchten am Dienstag unterstützt von der Bereitschaftspolizei aus Bonn Wohnungen in Hennef, Siegburg und Sankt Augustin. Dabei trafen sie den Tatverdächtigen jungen Mann in Sankt Augustin an.

Neben Dokumenten und Mobiltelefonen wurden auf dem Balkon der Wohnung rund 700 Gramm Marihuana aufgefunden, die nach bisherigen Ermittlungen auch dem Verdächtigen zuzuordnen sind. Die Ermittlungen der Kripo gegen ihn und weitere Mittäter dauern an. (ps)