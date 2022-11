Hennef – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist auf den Straßen des Rhein-Sieg-Kreises vermutlich ein Wolf bei einem Unfall getötet worden. Gegen 8 Uhr kam über die Feuer- und Rettungsleitstelle die Meldung an die Polizei, dass auf der Lichstraße ein Tier angefahren worden sei.



Tier bei Büllesbach erfasst



Ein Autofahrer war von Uckerath kommend in Richtung Dahlhausen unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Büllesbach kam es zu der Kollision. An dem Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden, wie Polizeipressesprecher Stefan Birk bestätigte. Der Wolf aber erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auf der L86 überfahren Anzeige Mutmaßlicher Wolf in Eitorf getötet von Annette Schroeder

Nach erneuten Schafsrissen Anzeige Hennefer Schäfer unterstützt Kollegen mit Schutzhunden von Stefan Villinger

Neue Wolfsnachweise Anzeige Wolfsrudel in Leuscheid hat erneut sieben Welpen von Sandra Ebert

Der Wolfsberater und das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv) wurden informiert. Der Kadaver wurde sichergestellt, um durch eine DNA-Analyse sicherzustellen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt und ob er möglicherweise zum Leuscheider Rudel gehört oder einzeln jagte.



Zwei Wölfe auf dem Feld

Ungewöhnlich ist, dass er sich bei Tageslicht im Bereich einer häufig befahrenen Straße aufhielt und auf die Fahrbahn trat. Allgemeinhin gelten die Tiere als scheu. Allerdings berichtete ein Zeuge, dass er einige Tage zuvor bei Mittelscheid bereits zwei Wölfe tagsüber auf einem Feld beobachtet habe. Erst am vergangenen Sonntag war einer bei einem Unfall in Eitorf bei einem Unfall getötet worden.