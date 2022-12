Rhein-Sieg-Kreis – Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in der Region. An verschiedenen Stellen wird deshalb zu Demonstrationen und Mahnwachen aufgerufen.

Kundgebung „Für Frieden – gegen den Krieg“ in Oberpleis

Eine Kundgebung „Für Frieden – gegen den Krieg“ findet am Freitag, 25. März, auf dem Kirchvorplatz in Oberpleis statt. Die beiden weiterführenden Schulen in Oberpleis, die christlichen Kirchen, der Allevitische Kulturverein, die Türkisch-Islamisch Gemeinde, Sportvereine und die politischen Parteien und Initiativen organisieren die Aktion gegen den Krieg in der Ukraine.



Bürgermeister Lutz Wagner unterstützt die Kundgebung: „Lassen Sie uns alle ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen!“

Friedensgebete in Lohmar

Die Kirchen in Lohmar laden zu Friedensgebeten und einer offenen Kirche ein: die katholische Kirche mittwochs, 18 Uhr am Friedenskreuz in Birk und die drei Kirchen der Èv. Emmaus-Gemeinde Lohmar freitags, 18.30 Uhr sowie mittwochs, 18.30 Uhr in der Ev. Bartholomäuskirche in Wahlscheid.

Um den Menschen in der Ukraine auch ein weiteres, wichtiges symbolisches Zeichen der Unterstützung zu geben, ist ein Friedensmarsch in Lohmar geplant. Weitere Informationen hierzu werden noch bekannt gegeben.

Friedenslicht in Sankt Augustin abholen

In der Sankt Augustiner Emmauskirche, Von-Galen-Straße 28, kann ein Friedenslicht abgeholt werden. „Und denken Sie an die Menschen in Russland, die nicht fassen können, was ihre Führer an Leid verursachen“, so die Evangelische Kirchengemeinde Menden-Meindorf auf ihrer Homepage.



Das könnte Sie auch interessieren:

Ukraine-Krieg Anzeige Hunderte Menschen an Rhein und Sieg gehen für den Frieden auf die Straße von Andreas Helfer

Ostukrainerin lebt in Siegburg Anzeige „Der Krieg dauert schon acht Jahre“ von Andreas Helfer

„Kiew leert sich“ Anzeige Spieler des Siegburger Schachclubs berichten aus der Ukraine von Olaf Pohl

„In der ganzen Welt verbinden sich unzählige Menschen im Gebet für die Ukraine. Das verbindet und stärkt den Geist, der für Frieden und Gerechtigkeit steht.“ (ah)