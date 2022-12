Hennef – Die Bundespolizei sucht nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können. Unbekannte hatten am 9. April einen Einkaufswagen in die Gleise hinter dem Parkhaus an der Alten Ladestraße gelegt.



Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S 12 musste gegen 23.05 Uhr eine Schnellbremsung einleiten, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Bahn den Einkaufswagen überrollte. Dadurch wurde der Zug erheblich beschädigt. Von den Reisenden wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Sieben Züge hatten insgesamt 75 Minuten Verspätung, es kam zu zwei Ausfällen sowie einem Teilausfall. Jetzt bitten die Ermittler um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Bahnhof Hennef oder der nahe gelegenen Alten Ladestraße ab etwa 22 Uhr an jenem Tag an die Bundespolizei Köln oder unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000. (rvg)