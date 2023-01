Hennef – Die vollzogene Schließung der Postbank nebst Partnerfiliale der Post in Hennef wird vom Stadtrat nicht hingenommen. Einstimmig haben die Fraktionen eine „Resolution zum Offenhalten der Postfiliale Frankfurter Straße 99“ verabschiedet. „Seit über 100 Jahren werden in dem Gebäude Postdienstleistungen angeboten, der Standort ist bei den Henneferinnen und Hennefern als Poststandort traditionell verankert und wird hoch frequentiert“, heißt es in dem Schreiben an Deutsche Post und Postbank.



Der Stadtrat halte die Entscheidung zur Schließung für nicht akzeptabel. Gefordert wird, „auch künftig komfortabel alle bisher in der Frankfurter Straße 99 angebotenen, stationären postalischen Dienstleistungen zentrumsnah anzubieten“.



Wie berichtet, hatte sich die Postbank nach Prüfung ihres Filialnetzes „hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“ zur Schließung entschlossen. Die Postbank-Kundschaft wurde auf die nächstgelegenen Postbankfilialen in Siegburg und Troisdorf verwiesen, für das Aufgeben von Päckchen und Paketen, für Einschreiben und den Kauf von Briefmarken auf die Post-Partnerfiliale im Schreibwarengeschäft Mons an der Hennefer Bahnhofstraße. (kh)