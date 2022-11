Drei Fahrezuge waren am Freitagabend auf der Unfall auf der B8 zusammengestoßen.

Hennef – Drei Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall auf der B8 verletzt worden, zwei davon schwer. Drei Fahrzeuge waren an einer Kreuzung an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz zusammengestoßen.

Die Front des Unfallwagens wurde durch die Wucht des Aufpralls zerstört. Copyright: Marius Fuhrmann

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 23-jährige BMW-Fahrerin aus Grevenbroich von der Kreisstraße 58 nach links in Richtung Hennef-Uckerath abbiegen. Dabei übersah sie den Audi eines 71-jährigen Mannes aus dem Westerwaldkreis. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine 33-jährige Frau in ihrem Seat Leon konnte nicht mehr ausweichen und rammte das Fahrzeug ebenfalls.

Feuerwehr Hennef wird zunächst wegen eingeklemmter Person alarmiert

Der Audi schleuderte weiter in den Straßengraben und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam er schließlich zum Stillstand. Die Hennefer Feuerwehr kam mit den beiden Löscheinheiten aus Uckerath und Stadt Blankenberg zum Unglücksort. In ersten Meldungen hieß es, dass Personen eingeklemmt worden seien. Doch Ersthelfer konnten die Insassen bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien, wie Thomas Vitiello, Pressesprecher der Feuerwehr, angab.

Die 23-Jährige und der 71-jährige Audi-Fahrer hatten mittelschwere Verletzungen erlitten und wurden ins Krankenhaus gebracht, die 33-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Während der komplizierten Unfallaufnahme und für die Bergung blieb die Kreuzung an der Landesgrenze mehrere Stunden gesperrt, viele Autofahrer wendeten vor den Absperrungen und fuhren zurück.