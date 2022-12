Bevor es losging, wurden die Hufe von Sam und Falko noch mit Fett bepinselt. Dann machten sich die beiden Alt-Oldenburger samt Postkutsche auf die Fahrt Richtung Berzbach.

Genauer gesagt: Ins Bauern- und Technikmuseum. Dort wird sie in einem eigens geschaffenen Anbau ausgestellt.

Der Gemeinderat fasste im Oktober vergangenen Jahres den entscheidenden Beschluss: Als Dauerleihgabe geht das Gemeindeeigentum in die Nachbarkommune und wird dort ins Museumsleben integriert.

Kutscher Guido Kaltenbach und sein Neffe Jannis hatten die beiden Alt-Oldenburger Sam und Falko nicht nur herausgeputzt. Sie holten auch noch ein paar Minuten heraus auf dem rund elf Kilometer langen Weg von Nümbrecht nach Berzbach, rund anderthalb Stunden benötigten sie. Denn dort hatte das etwa 1,8 Tonnen schwere Schmuckstück zuletzt gestanden.

Geschichte

Im Sommer 1973 begann die Zeit der touristischen Fahrten mit der Postkutsche zwischen Nümbrecht und Wiehl im Oberbergischen Kreis. Mehr als 1000 Passagieren im Jahr nutzten die Verbindung. Auf dem Bock saß mit Sabine Pabusch-Utke zuletzt eine der wenigen Postillioninnen in Deutschland.

Das 150-jährige Bestehen der Poststrecke zwischen Nümbrecht und Wiehl wurde im April 2015 gefeiert. Die Anfänge des Postwesens im Oberbergischen liegen sogar schon im Jahr 1828. Ab 1925 fuhr ein Omnibus auf der Strecke zwischen Wiehl und Nümbrecht. Das alte Fuhrwesen hatte damit ausgedient. (höh)

Im Jahr 2018 hatte die Eigentümerin, eben die Gemeinde, die regelmäßigen Fahrten zwischen Nümbrecht und Wiehl eingestellt. Hohe Kosten, neue Verordnungen, immer zwei Personen auf dem Kutschbock und dazu die heißer werdenden Sommer, die zum Ausfall vieler Fahrten führten – die Tourismusattraktion wurde eingestellt. Der Nümbrechter Bürgermeister Hilko Redenius machte sich auf die Suche nach einer Lösung, doch weder Museen noch Gastronomie sprangen an. Der Nachbau von 1972 ist der 1871 in Dienst genommenen Kutsche nachempfunden und deshalb wohl nicht überall museabel.

Hoch ragt der Sonnenschutz über dem Kutschbock auf. Der muss abgebaut werden, damit das Gefährt unters Dach passt. Copyright: Rohrmoser-von Glasow

In Berzbach wäre der Bürgermeister beinahe am Bauern- und Technikmuseum vorbeigefahren. Mit Leiter Karl-Josef Haas kam er schnell ins Gespräch. „Der war sofort Feuer und Flamme, musste aber erst noch den Verein fragen“, erinnert sich Redenius. Denn das gut gepflegte Fahrzeug sollte ja nicht auf dem Feld landen, also musste erst noch ein Unterstand gebaut werden. Je 5000 Euro gab es von der Sparkasse Gummersbach und den Gemeindewerken Nümbrecht, ebenso viel packte de r Verein drauf – so ließ sich das neue Zuhause realisieren.

Der Blick aus dem plüschig-roten Inneren in die Natur ist wahrlich idyllisch. Doch Fahrten wird es vorerst nicht mehr geben. Copyright: Rohrmoser-von Glasow

Der Unterstand mit der Glaswand auf der linken Seite zur freien Sicht auf das neue Museumsstück musste eigens gebaut werden. Copyright: Rohrmoser-von Glasow

Muchs Bürgermeister Norbert Büscher zeigte sich erfreut über den Zuwachs, mit seinen Eltern hatte er eine Fahrt damit zu deren Goldhochzeit organisiert. Haas hatte die Tour zuvor genossen, gemeinsam mit den Vorstandskollegen Karl-Heinz Ludwig und Eckard Hilmer. Und durfte sich über 500 Euro von den Gemeindewerken freuen, die ihm Geschäftsführerin Karina Tuttlies überreichte. „Fahrten sind zunächst nicht vorgesehen“, betonte er.

Eine visuelle Fahrt im Kutscheninneren per Video ist für die Ausstellung zu 200 Jahren Post im Oberbergischen ab April 2021 geplant. Aber vielleicht bekommt sie ja einen E-Antrieb auf der Hinterachse, der die Pferde unterstützt. Wer weiß!