Rhein-Sieg-Kreis – An den Weihnachtstagen mit der Familie zusammenzukommen und gemeinsam gemütlich und festlich zu essen, gehört bei vielen Menschen zum Standardprogramm der Feiertage. Wer an Weihnachten ein Festessen zu Hause genießen möchte, ohne viel in der Küche zu stehen, der kann bei vielen Restaurants im Rhein-Sieg-Kreis ein festliches Menü bestellen und fertig gekocht vor den Feiertagen abholen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Niederkassel

Clostermanns Hof

Der Clostermanns Hof in Niederkassel-Uckendorf Copyright: Peter Freitag

Adresse: Heerstraße 2a, 53859 Niederkassel-Uckendorf

Kontakt: 02208/93800, info@clostermannshof.de

www.clostermanshof.de

Das Hotel und Restaurant Clostermanns Hof in Niederkassel bietet zum Fest eine „Weihnachtsbox“ an. In der Box enthalten ist ein Drei-Gänge-Menü mit gebeiztem Lachs, Rehkeule und einer Dessert-Kreation aus Schokolade, Spekulatius und Pflaumen kann bis 18. Dezember bestellt werden und kostet 49 Euro pro Person. Zum Abholen bereit steht die Weihnachtsbox dann am 23. und 24. Dezember, jeweils zwischen 12 und 15 Uhr.

Siegburg

Kranz Parkhotel

Das Kranz Parkhotel in Siegburg Copyright: Andreas Helfer

Adresse: Mühlenstraße 32 - 44, 53721 Siegburg

Kontakt: 02241/5470, info@kranzparkhotel.de

www.kranzparkhotel.de

Das Kranz Parkhotel in Siegburg bietet zum Weihnachtsfest seine Gans-to-go an. Zur Gans gibt es für vier Personen mit 600 Gramm Rotkohl, acht Klöße, einen Liter Bratensoße und vier Bratäpfeln zum Preis von 125 Euro. Wem eine ganze Weihnachtsgans zu viel ist, der kann auch eine Ganskeule mit Beilagen für 29,50 Euro ordern. Als Vorspeise bietet die Küche des Kranz Hotels Maronensuppe (9,50 Euro) und zum Nachtisch Mousse au Chololat (9,50 Euro) an. Wer lieber Ente als Gans essen möchte, dem bietet das Haus zwei Enten für vier Personen zum Preis von 139 Euro an. Bestellungen müssen bis 20. Dezember eingegangen sein.

Hennef



Restaurant Poseidon

Adresse: Frankfurter Straße 34, 53773 Hennef

Kontakt: 02242/9695369

www.restaurant-poseidon-hennef.de

Das Restaurant Poseidon in Hennef bietet klassische griechische Küche. Von der kommenden Woche an, gibt es eine besondere Weihnachtskarte, von der Freunde der hellenischen Kochkünste fürs Weihnachtsessen bestellen können. Am 24. Dezember hat das Restaurant von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Restaurant Zum Alten Turm

Adresse: Katharinastraße 6, 53773 Hennef-Stadt Blankenberg

Kontakt: 02248/2102 info@zumaltenturm.de

www.zumaltenturm.de

Nachdem die Rückmeldung zu den so genannten Rettungspakten im vergangenen Jahr sehr gut war, hat man sich im Restaurant Zum Alten Turm in Stadt Blankenberg auch in diesem Jahr dazu entschieden Weihnachtsessen zum Abholen anzubieten. Es gibt die Auswahl zwischen einem festlichen Rettungspakt und der Gans-to-go. Das Rettungspaket beinhaltet jeweils zwei Portionen Rinderrouladen, Sauerbraten und Entenkeule mit Backapfel. Dazu gibt es Semmel- und Kartoffelklöße, Rotkohl und Rahmwirsing. Ein Festessen für bis zu sechs Personen – oder für zwei über mehrere Tage.



Die Gans gibt es fein gefüllt im Bratschlauch mit vielen Köstlichkeiten als Beilagen für vier Personen – wem das zu viel ist, kann auch Ente im Bratschlauch bestellen. Eine Anleitung für die finale Zubereitung gibt es dazu. Der Preis liegt bei 100 Euro bei beiden Paketen. Bestellt werden kann das Weihnachtsessen telefonisch bis zum 16. Dezember. Die Abholzeit am 23. Dezember wird dann vereinbart.

Lohmar

Franzhäuschen

Das Restaurant Franzhäuschen in Lohmar Copyright: Cordula Orphal

Adresse: Franzhäuschenstraße 67, 53797 Lohmar

Kontakt: 02241/388980, info@franzhaeuschen.de

www.franzhaeuschen.de

Das Restaurant Franzhäuschen hat an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen, bietet aber im Vorfeld weihnachtliche Menükomponenten zum Mitnehmen nach Hause an. Hier kann aus einer Auswahl an festlichen Speisen nach eigenem Belieben ein Menü zusammengestellt werden. Etwa: Vitello tonnato, rosa gebratene Kalbfleischtranchen mit Thunfischcrème (9 Euro pro Portion), eine festliche Steinpilzrahmsuppe (je 7,95 Euro), Hirschragout in Ahrburgunder (15 Euro pro Portion) mit Kartoffelklößen (3,50 Euro) und zum Abschluss einer Marzipanmousse (je 3,50 Euro). Bestellt werden, sollte sobald wie möglich per E-Mail. Abgeholt kann das zusammengestellte Menü am 23. oder 24. Dezember (hier von 9 bis 13 Uhr).

Königswinter

Restaurant Zum Ännchen

Adresse: Herresbacherstraße 60, 53639 Königwinter

Kontakt: 02244/8772743, zum-aennchen-oberpleis@outlook.de

www.zum-aennchen-oberpleis.de

Im Restaurant Zum Ännchen kann bis zum 23. Dezember Essen für die Weihnachtsage zum Abholen vorbestellt werden. Die Weihnachtskarte des historischen Gasthauses beinhaltet eine festliche Auswahl an Speisen, wie der Taschenkrebssuppe mit Cognac verfeinert (8,50 Euro), das Rumpsteak mit Pfeffersauce, Kartoffelgratin und Saisongemüse (25,80 Euro) und einem Tiramisu (7,80 Euro) als Dessert.

Hinweis der Redaktion: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie ein Restaurants betreiben und mit in die Liste aufgenommen werden wollen, können Sie sich gerne per Mail an uns wenden.