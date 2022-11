Königswinter – Erhöhtes Polizeiaufkommen an der Auffahrt zum Petersberg in Königswinter: Polizisten stehen an der Stele mit dem Symbol des Gipfels und es sind auch deutlich mehr Polizei-Fahrzeuge in den Straßen und Gassen von Königswinter unterwegs. Am Mittwoch ist deutlich zu spüren, dass das dreitägige Treffen der Finanzminister und Notenbank-Chefs der sieben führenden Wirtschaftsstaaten auf dem Petersberg begonnen hatte.



Die Bonner Polizei hatte das erhöhte Aufkommen im Vorfeld bereits angekündigt. „Wir werden die Sicherheit und den Schutz der Finanzminister und Notenbankgouverneure gewährleisten. Gleichzeitig setzen wir alles daran, die Beeinträchtigungen für die Menschen in Bonn und Königswinter auf ein Minimum zu reduzieren“, hatte Polizeidirektor und Einsatzleiter Andreas Koch im Vorfeld betont.



G7-Treffen auf dem Petersberg Anzeige Finanzminister und Notenbank-Chefs tagen in Königswinter von Dieter Brockschnieder

Als Service beantwortet die Polizei auch am Donnerstag (7 bis 19 Uhr) und am Freitag (7 bis 15 Uhr) Fragen zu der Verkehrssituation am Bürgertelefon unter (0228) 15-3030. (que)