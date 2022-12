Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Königswinter-Ittenbach gesprengt.

Königswinter – Unbekannte haben in Ittenbach einen Geldautomaten gesprengt. Ein Wachdienst meldete in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion in der Bank in der Königswinterer Straße bei der Polizei. Der Geldautomat habe sich im Vorraum einer Bankfiliale befunden. An dem Gebäude sei ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Es sei aber nicht einsturzgefährdet.

Nach Angaben des Sprechers sollen sich drei Menschen in einem dunklen Audi vom Tatort entfernt haben und mit dem Wagen in Richtung Autobahn 3 gefahren sein. Weitere Hintergründe und ob die Täter Beute machten, war zunächst nicht bekannt.



Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten, die alle dunkel gekleidet waren und untereinander deutsch sprachen. Zwei Personen können konkreter beschrieben werden: Eine Person sei 170 bis 180 Zentimeter groß, habe eine schmale Statur und trug eine schwarze Jacke, Bluejeans und eine weiße Wollmütze. Die zweite Person soll kleiner sein als die erste und eine Kappe getragen haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden. (dpa/hen)