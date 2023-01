Königswinter – Das hatte sich Bürgermeister Lutz Wagner wohl auch anders vorgestellt: Statt nach drei Jahren pandemiebedingter Pause die Gäste beim Empfang zum Start des Winzerfestes Königswinter 2022 im Haus Bachem zu begrüßen, musste er wegen einer Covid-Erkrankung das Haus hüten. Das Amt übernommen hat sein Stellvertreter Norbert Mahlberg und ihm oblag es nun, das Grußwort Wagners zu übermitteln. „Gern hätte ich das Glas mit ihnen erhoben auf den neuen Bacchus und die Ritterin, aber so bleibt mir nur zu wünschen ‚Genießen sie einen schönen unbeschwerten Abend‘“.



Das Programm

Das Winzerfest 2022 auf dem Markt in der Altstadt von Königswinter läuft bis einschließlich Montag, 3. Oktober. Die Weinstände öffnen jeweils um 11 Uhr. Ein Höhepunkt ist am Sonntag um 12.30 Uhr der traditionelle Festzug der St. Sebastianus Junggesellen Königswinter 1604 mit der rollenden Weinprobe. Am Sonntag sorgen die Kapelle "Schöd um Laeg" (15.30 Uhr) und die Tom Browne Band (17.30 Uhr für Musik. (csc)

Rund 150 Gäste waren im Haus Bachem zusammengekommen, um später in feierlichem Zug auf die Marktplatz-Bühne beim Winzerfest zu marschieren und bei der offiziellen Eröffnung dabei zu sein. Neben Bacchus Manfred „Cooky“ Kirchrath und seinen Bacchantinnen konnte Norbert Mahlberg auch zahlreiche Weinköniginnen aus der Umgebung sowie das Ordenskapitel der Ritter vom Siebengebirge mit seinen Sprechern Wilbert Fuhr und Lothar Vreden und die Altbürgermeister Herbert Krämer und Peter Wirtz begrüßen.



Viele ehrenamtliche Verdienste der neuen Ritterin

Vor der Laudatio auf die neue Ordensträgerin Conny Scheuer, die ihr Vorgänger Wolfgang Wicharz hielt, wies Lothar Vreden darauf hin, dass mit der neuen Ritterin das 60. Mitglied im Ordenskapitel aufgenommen wird. In seiner aus alter karnevalistischer Tradition launigen Rede auf die neue Ordensträgerin zählte Wolfgang Wicharz die zahlreichen ehrenamtlichen Verdienste von Conny Scheuer auf, die sich wie bei ihm selbst um „Kirche, Karneval, Sport und das Dorf“ drehen. Gerade letzteres zeigte mit vielen Besuchern aus dem Oberhau auch seine Dankbarkeit für die vielfältigen Aktivitäten der neuen Ordensträgerin.



Viel los war schon am Freitagabend beim Winzerfest auf dem Markt. Copyright: Ralf Klodt

Bei der Eröffnung des Winzerfestes auf dem Marktplatz zeigte der neue Bacchus, dass er nicht nur in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Peter Giesen getreten ist, sondern durchaus auch „de Schnüss schwade“ kann. Gekonnt legte er die Rebwurzel auf die Schultern von Conny Scheuer und erklärte sie unter dem Beifall der Menge kraft seines Amtes zur Ordensritterin, eine Auszeichnung, die seit 1961 an verdiente Persönlichkeiten vergeben wird.



„Ich bin unsagbar stolz“, sagte Conny Scheuer, „und bedanke mich für die gute Aufnahme bei den Rittern und meiner Familie dafür, dass sie mir immer den Rücken freigehalten haben für meine Ehrenämter.“ Riesig war der Andrang der Menschen auf dem Marktplatz, da das milde abendliche Wetter geradezu zum Verweilen einlud und den Standbetreibern guten Umsatz bescherte.