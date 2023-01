Lohmar – Die Ursache für den Brand am Montagabend in Lohmar-Neuhonrath ist geklärt: Die Polizei konnte einen jungen Mann festnehmen, der zugab, das Feuer gelegt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr Angaben zu einer Person gemacht, die sich im Laufe des Tages, aber auch zum Zeitpunkt des Brandes um 22.15 Uhr im Umfeld des Maarwegs aufgehalten haben soll. Die Polizei konnte noch in der Nacht einen 21-jährigen mit Wohnsitz in Berlin festnehmen, der sich in der Nähe des Brandorts aufhielt.

Lohmar: 21-Jähriger gibt Brandstiftung zu

Bei der Vernehmung durch die Kriminalpolizei gab er zu, das Feuer am Carport gelegt zu haben. Dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen, habe er nach eigenen Angaben nicht mehr verhindern können. Der gesamte Dachstuhl hatte danach zu brennen begonnen, die Beeinträchtigungen durch das Löschwasser waren immens.

Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs brannte die Rückseite des Carports lichterloh. Copyright: Marius Fuhrmann

Nachdem die Ermittlungen abgeschlossen waren, musste die Polizei den jungen Mann wieder auf freien Fuß setzen, da keine Haftgründe mehr vorlagen.

Der Berliner wird sich vor Gericht wegen des Vorwurfs der Brandstiftung verantworten müssen. Das beschädigte Wohnhaus im Maarweg ist weiterhin nicht bewohnbar. Die Brandermittler der Polizei schätzen den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. (mfu)