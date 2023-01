Lohmar – Obwohl der Birker Funkturm kein Fernsehturm ist, wird die Bushaltestelle den falschen Namen „Fernsehturm“ wohl behalten. Das teilte die Lohmarer Stadtverwaltung mit. Diese Zeitung hatte unlängst über den Wunsch einer Leserin berichtet, die Station umzubenennen. Das könne nicht so kompliziert sein, wie die zahlreichen neuen Namen von Haltestellen auf Siegburger Stadtgebiet zeigten.

Sowohl der Heimatverein als auch andere historisch versierten Menschen in Lohmar plädierten für die Beibehaltung des alten Namens, das habe eine kleine Umfrage der Verwaltung ergeben, sagte Stadtsprecherin Elke Lammerich-Schnackertz. Die Bezeichnung „Fernsehturm“ für das 93 Meter hohe Bauwerk sei fest verankert in der Bevölkerung. Der Volksmund in diesem Fall stärker als die korrekte technische Bezeichnung.



Seit 1972 in Betrieb



Immerhin funkt die Technik seit rund einem halben Jahrhundert. Im Jahr 1967 hatten die Bauarbeiten für die„Funkübertragungsstelle Lohmar I“ unter Regie der Oberpostdirektion Köln begonnen; 1972 ging er in Betrieb, leitete anfangs mehrere Tausend Telefongespräche gleichzeitig weiter.



Damals wurden Telefonate im Rhein-Sieg-Kreis nicht über den Birker Turm geleitet. Sie durchliefen die herkömmlichen Telefondrähte, nur Ferngespräche gingen streckenweise über den Äther. In der Betriebszentrale in 75 Metern Höhe standen einst neun Richtfunkgeräte. Das Bauwerk „kommuniziert“ mit anderen Fernmeldetürmen, rund alle 60 Kilometer steht einer.



Selbst wenn die Stadt wollte, sie wäre in diesem Fall gar nicht befugt, die Umbenennung vorzuschlagen, so die Sprecherin. Die im ersten Zeitungsbericht zitierte Auskunft von Frank Wiedemann, Betriebsleiter der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft, sei nicht korrekt gewesen. Denn die Haltestelle „Fernsehturm“ liege zwar innerhalb der Stadtgrenze, aber an der Bundesstraße 56. Und für die Stationen an Landes- und Bundesstraßen sei der Rhein-Sieg-Kreis zuständig. Auch dort, das habe eine Rückfrage der Lohmarer Stadtverwaltung ergeben, wolle man gern am alten, falschen Namen festhalten.