Lohmar – Baut die Stadt Lohmar in Algert etwa eine neue U-Bahn? Das Loch wäre zumindest schon da: Am Donnerstagmorgen sackte der Untergrund im Kreuzkauler Weg plötzlich weg. Anwohnern zufolge geschah das in dem Augenblick, als ein größeres Fahrzeug darüber fuhr. Nachfolgende Fahrzeuge konnten gerade noch rechtzeitig bremsen. Ein Auto hätte leicht einbrechen und versinken können.

Denn der Hohlraum unter dem Pflaster ist größer als das eigentliche Loch. Er reicht noch mehrere Meter in den Untergrund hinein. Pflastersteine und Bruchstücke liegen in rund anderthalb Meter Tiefe auf sandigem Boden.

Die Anwohner hatten die Polizei alarmiert und den Gefahrenpunkt notdürftig mit Tapeziertischen und anderen sperrigen Gegenständen abgesperrt. Die Beamten riefen den städtischen Bauhof hinzu, der Absperrgitter aufstellte.

Informationen zum weiteren Vorgehen waren am Nachmittag von der Stadt Lohmar nicht zu bekommen. Unklar ist nicht nur die Ursache für den Hohlraum, sondern auch, wann der Untergrund befüllt werden wird. Eventuell sind weitere Sicherheitsüberprüfungen notwendig.

Der Kreuzkauler Weg verbindet an diesem Abschnitt die Algerter Straße und Am Bungartsberg. Die Stelle ist nicht stark befahren, Anwohner können problemlos ausweichen und ihre Grundstücke erreichen. (mfu)