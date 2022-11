Lohmar – Bei einem Unfall in Lohmar-Durbusch sind am späten Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei berichtete, habe eine 19-jährige in ihrem Toyota Yaris Hybrid von der Breider Straße auf die Schlehecker Straße abbiegen wollen. Dort fuhr ein 51-jähriger in einem Kleinlaster von Durbusch in Richtung Scheiderhöhe. Der Toyota rammte den rechten Kotflügel des Lkw.



Die 19-jährige erlitt einen leichten Schock und wurde von ihrer Familie betreut, die zur Unfallgestelle gekommen war. Der Rettungsdienst entschied, dass ein Transport ins Krankenhaus nicht nötig sei. Der Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt und konnte sein Gefährt selbst wegfahren. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Für diese Maßnahme wurde die Kreuzung kurzzeitig gesperrt, zuvor hatte die Polizei den Verkehr um den Unfall herumgeleitet. Die Feuerwehr aus Scheiderhöhe fing auslaufendes Kühlmittel aus. Um kurz nach 19 Uhr war die Straße wieder frei.