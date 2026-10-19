Die Stadt Lohmar hat ihre Verwaltungsstruktur neu geordnet. Im Rahmen des genehmigten Haushaltssicherungskonzepts prüft die Stadt laut eigenen Angaben seit Monaten Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltung. Ziel sei es dabei, Aufgaben dort zu bündeln, wo sie fachlich zusammengehören, Doppelstrukturen zu vermeiden und die Verwaltung auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen handlungsfähig aufzustellen.

Neuordnung im Dezernat des Bürgermeisters

Erste Ergebnisse sind laut Stadt umgesetzt und wurden jetzt von der Verwaltung mitgeteilt: Mit Wirkung zum 1. Oktober wurden mehrere Organisationsbereiche und Zuständigkeiten im Dezernat des Bürgermeisters neu geordnet.

Neues Amt für Heimat, Natur und Digitalisierung

Im Mittelpunkt steht das bisherige Amt für Innovation und Nachhaltigkeit, das nun den Namen Amt für Heimat, Natur und Digitalisierung trägt. Der Name beschreibe bewusst und klar die drei zentralen Themenfelder. „Heimat“ umfasse Kultur, Sport, Ehrenamt, Begegnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Natur“ decke Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsschutz sowie den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen ab. „Digitalisierung“ stehe für moderne Verwaltungsleistungen, digitale Prozesse, Informationssicherheit und den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Das Amt wird von Stephan Weber geleitet und gliedert sich künftig in vier Fachabteilungen: Klima, Umwelt und Strategie; Mobilität, IT-Sicherheit, Digitalisierung und Archiv; Informationstechnik sowie Kultur, Sport und Ehrenamt. Neu hinzu kommt das Archiv.

Umzug in die Immobilie an der Hauptstraße 1b

Die Neuaufstellung geht auch mit einer räumlichen Bündelung der Angebote einher. Das Amt zieht künftig in die 2025 erworbene Immobilie an der Hauptstraße 1b, das Mietobjekt Kirchstraße 1 wird aufgegeben. Auch die Netz.Werk.Stadt. verlagert ihre Angebote ab November von der Hauptstraße 71 in das neue Gebäude. Die notwendigen Um- und Anpassungsmaßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der Barrierefreiheit, sollen voraussichtlich bis 2027 fortgeführt werden.

Änderungen im Hauptamt und bei der Kommunikation

Das Hauptamt ist von diesen Änderungen ebenso betroffen. Dort sollen künftig keine Fachaufgaben mehr wahrgenommen werden, sondern nur noch Querschnittsaufgaben, die die übrigen Ämter unterstützen. Die bislang gemeinsam geführte Abteilung Personal und Organisation wird wieder in zwei eigenständige Abteilungen geteilt. Begründet wird dies mit dem derzeit wachsenden Organisationsaufwand in der Verwaltung. Die bis Oktober bei Kultur, Sport und Ehrenamt angesiedelte Kommunikation wechselt in die Zentralen Dienste.

Neue Aufgaben für Recht und Gremien, neue Stabsstelle

Die Abteilung Recht und Politische Gremien bleibt im Kern bestehen, übernimmt zusätzlich aber die Aufgaben des Bürgermeister-Büros. Dazu wird das stadtweite Projekt- und Fördermittelmanagement als neue Stabsstelle direkt dem Bürgermeister unterstellt.

Bürgermeister: Handlungsfähigkeit stärken

Bürgermeister Matthias Schmitz sieht in der Neuorganisation einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Stadt Lohmar. „Die Herausforderungen für Kommunen werden immer vielfältiger. Deshalb stärken wir die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung, indem wir Konsolidierungspotenziale nutzen und Aufgaben, die für eine lebenswerte Stadt heute als auch in Zukunft wichtig sind, identifizieren und priorisieren“, sagt der Bürgermeister. Die organisatorische Umstrukturierung erfolgt nach Angaben der Stadt kostenneutral. (joh)