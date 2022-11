Lohmar – Ein Rennradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto am Sonntagmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Lohmar gegen 13.45 Uhr auf der Landstraße 84. In Höhe von Schönau wollte er nach links abbiegen, dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 46 Jahre alten Radfahrer aus Köln, der auf der L 84 in Richtung Scheiderhöhe fuhr.

Der Rennradfahrer prallte in die Seite des Autos, durchschlug mit dem Körper die Windschutzscheibe und blieb im geöffneten Schiebedach des Autos liegen.

Rettungskräfte brachten den verletzten Kölner in eine Krankenhaus. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenprall komplett zerstört.

Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (hen)