Lohmar – Wenn er in sein Büro will, muss er nach einem Schlüssel fragen, denn einen eigenen besitzt Thimo Heidelbach noch nicht: Der neue Schulleiter des Gymnasiums Lohmar ist erst seit wenigen Tagen im Amt und besetzt damit eine Stelle, die fast ein Jahr vakant geblieben war. Bürgermeisterin Claudia Wieja überreichte Heidelbach zu seinem „ersten Schultag“ eine Schultüte. Sowohl ihr als auch Vertretern des Schulamts, des Schulausschusses und der Elternpflegschaft war die Erleichterung darüber anzumerken, dass das Gymnasium endlich einen neuen Leiter hat.



Vorgänger wechselte überraschend nach Köln

Heidelbachs Vorgänger Mario Heese war im September 2020 überraschend in die Bezirksregierung Köln gewechselt. Seitdem hatte die damalige Stellvertreterin Johanna Zielasko das Amt mit Petra Schwager kommissarisch fortgeführt. Doch Zielasko ging vor den Sommerferien in den Ruhestand.



So war es die kommissarische Stellvertreterin Schwager, die den Dank für das Engagement in der Überbrückungszeit entgegennahm. Diesem schloss sich Heidelbach an. „In meinen ersten Tagen ist mir deutlich geworden, mit wie viel Einsatz und Zuversicht die Kolleginnen und Kollegen diese Zeit gestaltet haben“, sagte er.



Heidelbach (44) und lebt mit seiner Familie in Bonn. Seine Frau ist ebenfalls Lehrerin, seine 20-jährige Tochter studiert in Münster, sein 17-jähriger Sohn geht noch zur Schule. Am Bonner Tannenbusch-Gymnasium absolvierte Heidelbach sein Referendariat. Die vergangenen vier Jahre war er stellvertretender Schulleiter am Heinrich-Böll-Gymnasium in Troisdorf-Sieglar.



Auch die stellvertretende Schulleitung wird neu besetzt

Im Hinblick auf die Pandemie wollte Heidelbach keine Prognose wagen. „Niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird. Ich denke aber, dass wir mittlerweile auf gewisse Routinen zurückgreifen können. Die Schülerinnen und Schüler können hoffentlich in einer neuen Normalität ankommen.“



Petra Schwager wird nur noch einige Wochen kommissarische stellvertretende Schulleiterin bleiben. „Die Zusammenarbeit mit Frau Zielasko hat gut geklappt, war durch die Corona-Pandemie aber auch sehr herausfordernd“, bilanzierte sie. Nach den Herbstferien soll die Stelle laut Dezernent Achim Beyer neu besetzt werden. Wer es wird, steht noch nicht offiziell fest, es solle aber eine Person von außerhalb sein.