Lohmar – Zu einem Umwelteinsatz musste am Sonntagmittag die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Kurz nach 12 Uhr hatten Spaziergänger am Aggerstrand nahe der Naturschule Aggerbogen Ölflecken auf einem Strudel im Fluss beobachtet.



Sie alarmierten die Feuer- und Rettungsleitstelle. Zunächst fuhr Stadtbrandinspektor Peter Völkerath raus, um die Situation zu erkunden. Tatsächlich waren Ölschlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen.



Eine weitere Ölsperre wurde am Kanalausfluss ausb´gebracht. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Er ließ weitere Kräfte nachalarmieren, um an der Brücke beim Aggerschlösschen in Schifffarth, einen guten Kilometer flussabwärts, eine Ölsperre aufzubauen. Zwei Einsatzkräfte zogen sich wasserdichte Überlebensanzüge an und stiegen in die Agger, um die Barriere aufzubauen. Doch es kam nur wenig Öl an, dass sich aufstaute.



Parallel dazu begann die Suche nach der Ursache der Verschmutzung. Schließlich fand sich auf einem Grundstück, auf dem derzeit ein Haus entkernt wird, ein Bagger sowie ein Anhänger mit Ölkanistern, aus denen heraus es tropfte.



An der Aggerbrücke in Schifffarth standen die Einsatzkräfte bereit. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Die Flüssigkeit war über einen Schacht in einen Kanal gelangt, der in den Fluss entwässert.

Einsatzleiter Völkerath ließ die untere Wasserbehörde hinzurufen. Der Hänger mit den Behältern wurde in Folie eingepackt, damit nicht weitere Substanzen ins Freie kommen konnten und so die Gefährdung beendet werden konnte.



Der Bagger wurde von dem Kanaldeckel weg ein Stück zur Seite gefahren. Der zuständige Experte des Kreises entschied gemeinsam mit Wehrleiter, Eigentümern und Bürgermeisterin Claudia Wieja, dass der Kanal in Abschnitten gereinigt wird, bis kein Öl mehr nachzuweisen sei. Am Auslass wurde eine weitere Ölsperre aufgebaut und Bindemittel verstreut. Erst dann konnte in Schifffarth die Barriere wieder abgebaut werden.