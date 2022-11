Ein Taxifahrer in Lohmar hat am Dienstag einen Betrug vereitelt. (Symbolbild)

Lohmar – Ein Taxifahrer hat am Dienstag einen Senior aus Lohmar davor bewahrt, 86.000 Euro an einen Betrüger zu übergeben.

Wie die Polizei mitteilte, soll der 87-jährige Lohmarer am Dienstagvormittag einen Anruf bekommen haben, bei dem ein Unbekannter dem Mann vortäuschte, seine Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht und nun sei eine Kaution in Höhe von 86.000 Euro notwendig. Der Anrufer bestellte seinem Opfer ein Taxi, das ihn zu seiner Bank bringen sollte, um dort das Geld abheben zu können.

Taxifahrer weist Bankangestellte auf Betrug hin

Auf der Taxifahrt erzählte der 87-Jährige dem Taxifahrer seine Geschichte. Der Taxifahrer informierte wiederum die Bankangestellte, so dass kein Geld ausbezahlt wurde.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis weist darauf hin, dass es wöchentlich im Durchschnitt zu drei bis fünf solcher Anzeigen mit ähnlichen Betrugsmaschen käme. Die Täter finden ihre Opfer oftmals über das Telefonbuch, indem nach Vornamen und kurzen Telefonnummern gesucht wird, die auf ältere Menschen schließen lassen, so die Polizei. Die Täter versuchten dann häufig, bei den Opfern eine Emotionalität, häufig durch das Vortäuschen von Notlagen eines Angehörigen, zu erwecken und persönliche Daten und Barvermögen zu erfragen. Dann wird versucht, das Opfer dazu zu bringen, Bargeld an einen Boten zu übergeben oder einen Betrag zu überweisen.

Die Polizei rät in einem solchen Fall immer den Anruf eigenständig und aktiv durch Auflegen zu beenden, niemals persönliche Daten am Telefon preiszugeben sowie Geld an Fremde zu übergeben oder zu überweisen. (hen)