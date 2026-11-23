„Den oder keinen! Da steht er, unser Weihnachtsbaum“, so oder ähnlich schallt es in diesen Tagen aus den Weihnachtsbaumschonungen zwischen Rheinbach, Bornheim, Siegburg und Lohmar. Der Run auf den schönsten Baum fürs Fest hat im Rheinland längst begonnen.

Emotionale Wahl zwischen Glück und Ehedrama

Bis heute gehört die Wahl des Weihnachtsbaums zu den emotionalsten Angelegenheiten in der Vorweihnachtszeit. Weihnachtsbaum-Verkäufer können von wunderschönen Szenen berichten, in denen Mann und Frau überglücklich gemeinsam ihr ausgesuchtes Bäumchen zum Auto tragen. Sie kennen aber auch das Gegenteil und können über richtige Ehedramen erzählen. Es gab in der Vergangenheit sogar Ehemänner, die ihre Frauen in der Plantage einfach stehenließ, erinnert sich ein Händler.

Der Baum sorgt für Diskussion

„Natürlich gibt es hier und da Diskussionen“, so Landwirt Michael Schmitz aus Lohmar-Breidt. „Am Ende ist doch ohnehin der Baum am schönsten, der festlich geschmückt und mit leuchtenden Lichtern am Heiligen Abend im Wohnzimmer steht.“

Bäume aus Lohmar für Bonn und private Kunden

In seinen Schonungen wachsen Weihnachtsbäume für so gut wie jeden Geschmack und in vielen verschiedenen Größen. Einige seiner Prachtexemplare sind sogar für die Bonner Innenstadt bestimmt. Auch der rund 15 Meter hohe Baum, der bereits auf dem Bonner Marktplatz aufgestellt wurde, ist in seiner Anlage gewachsen. Bei ihm kaufen Kommunen, Städte und Geschäftsleute ihre Weihnachtsbäume, aber auch die vielen privaten Kunden, die sich einen echten Weihnachtsbaum ins Zimmer stellen.

Aussuchen und Reservieren ist schon jetzt möglich

Auch Firmen bestellen hier. Copyright: Margret Klose

Viele Leute kommen auch schon jetzt, um sich den passenden Weihnachtsbaum auszusuchen und zu reservieren. „Das ist hier bei uns auch gar kein Problem“, merkt Schmitz an. In der Regel würden die Kunden ihren Wunschbaum einfach kennzeichnen – und dann rechtzeitig vor Weihnachten abholen. Der offizielle Verkauf startet bei ihm am 5. Dezember. Arbeitstechnisch gesehen halten ihn und seine Familie die Weihnachtsbäume allerdings rund ums Jahr ganz ordentlich auf Trab. Schmitz hat Nordmanntannen aber auch Blaufichten im Anbau – und sogar Korktannen.

Heißer Sommer und höhere Kosten: Bäume werden teurer

Und so wie für die meisten Weihnachtsbaum-Produzenten im Rheinland war der zurückliegende heiße und trockene Sommer auch für ihn und seine Bäume eine Herausforderung – arbeitsintensiv und teuer. Hinzu kommen die ohnehin gestiegenen Kosten unter anderem für Lohn und Energie. „Die Weihnachtsbäume werden teurer“, sagt Schmitz. Gleiches bestätigt auch sein Kollege aus dem Vorgebirge Bernd Kirchartz aus Bornheim-Brenig. Um zwei Euro pro laufenden Meter Weihnachtsbaum hat er die Preise angehoben. Sein Baum- und Tannengrünverkauf startet bereits am Samstag 21. November zwischen 10 und 17 Uhr. Dann haben die Kunden auch bei ihm die Möglichkeit sich ihren Baum auszusuchen und zu markieren. Auch am 28. November ist der Betrieb geöffnet, bevor ab 4. Dezember die Weihnachtsbaum-Plantage täglich bis zum Fest geöffnet ist.

Rasenmäher auf vier Beinen

Bernd Kirchartz führt den Tannenbaum-Betrieb zusammen mit seiner Frau. „Meine Eltern helfen aber auch noch tüchtig mit“, sagt der 53-Jährige. Seit 2019 setzt man im Familienbetrieb auf ökologischen Anbau. „Unsere Bäume werden nicht gespritzt“, betont Bernd Kirchartz. Der Freischneider werde selten gebraucht, denn in seiner Weihnachtsbaumanlage sind 25 „Rasenmäher“ unterwegs – sie haben vier Beine, mähen und helfen mit, die Weihnachtsbäume auf natürliche Art zu düngen. Kirchartz stellt seine Schafsherde mit Leithammel Carlos vor.

Nordmanntanne bleibt Favorit, Kunststoffbäume drängen nach

Der Verkauf hat auch bei ihm schon begonnen. Kirchartz hat Nordmanntannen, Coloradotannen und Blaufichten im Angebot – aber auch serbische Fichten. Favorit sei nach wie vor die Nordmanntannen. „Allerdings spüren wir, dass verstärkt auch Kunststoffbäume weiter auf den Markt drängen.“