Niederkassel – Das Beste kam zum Schluss und ließ den zuvor souverän erzielten 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)-Erfolg gegen den SV Warnemünde in den Hintergrund treten. Der Volleyball-Zweitligist TuS Mondorf bereitete seinem Diagonalspieler Markus Köppke am Samstagabend einen würdigen Abschied vor heimischem Publikum in der Hardtberghalle. Der 27-Jährige verlegt seinen Lebensmittelpunkt bekanntlich in die USA. Vorbereitet wurde der finale Akt durch die Einwechslung des 2,03-Meter-Spielers mit der Trikotnummer fünf zu Beginn des dritten Satzes.



Zuvor hatte TuS-Trainer Tasos Vlasakidis Manuel Harms, Jakob Wächter, Nils Becker, Nico Wegner, Jan Danielowski, Tim Kreuzer und Libero Lennart Bevers durchspielen lassen. Dabei konnte weder die Qualität noch die Spannung des ersten Satzes im zweiten Durchgang gehalten werden.

Einzig Harms' Aufschlagserie in der Schlussphase fiel positiv auf. TuS-Manager Klaus Utke meinte später: „Es war ein ausgeglichenes Spiel von Beginn an bis Mitte des zweiten Satzes. Dann haben wir zulegen können und Warnemünde hat angefangen Fehler zu machen. Von dem Moment an war es eine klare Angelegenheit für uns.“



Köppke im Mittelpunkt



Im dritten Durchgang durfte Köppke für Becker ran, im weiteren Verlauf erhielten auch Alexander Sellmayer (für Wächter) und Lukas Kopfer (für Harms) jeweils einen Kurzeinsatz. Wegner vollendete schließlich zum 25:18. Beim obligatorischen Sieges-Kreistanz der Mondorfer musste Köppke in die Mitte.



Obenauf: Nils Becker (links) und Jan Danielowski vom TuS Mondorf. Copyright: Olaf Pohl

Anschließend wurde er zum Interview gebeten und verriet, dass er mit dem Umzug in die USA „meine nunmehr dreijährige Fernbeziehung endlich beenden möchte und es mich deshalb nach Florida zieht. Die zwei Jahre hier beim TuS Mondorf haben mir allerdings unfassbar viel Spaß gemacht.“



Vlasakidis gab seinem Diagonalspieler indes mit auf den Weg: „Mach so weiter wie bisher, dann ist es perfekt.“ Und Co-Trainer Sven Vollmert überreichte dem „trainingsfleißigsten Spieler“ zur Erinnerung ein ganz besonderes Teamfoto. Das i-Tüpfelchen war dann eine schöne Geste des Gästetrainers; er kürte Köppke zum wertvollsten TuS-Spieler.



Tabellenführer für eine Nacht



Dank des Erfolgs sprangen die Mondorfer erneut für einige Stunden auf Tabellenplatz eins, da der Moerser SC erst am Sonntagnachmittag den USC Braunschweig empfing. Der Favorit gab sich keine Blöße und setzte sich mit 3:0 durch. Am Samstag ist das Team aus Niederkassel beim heimstarken VC Bitterfeld-Wolfen (4.) zu Gast.