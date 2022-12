Niederkassel – Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen Unfall in Niederkassel verursacht. Dabei wurden laut Polizei drei Personen verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge fuhr der 20-jährige mit seinem Seat Ibiza in Rheidt auf der Südstraße in Richtung Mondorfer Straße.

Mit ihm im Auto saßen zwei 17 und 22 Jahre alte Männer. An der Kreuzung Mondorfer Straße/Südstraße wollte er nach links in die Mondorfer Straße abbiegen. Vermutlich fuhr er dabei zu schnell, sodass das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit mehreren Absperrgittern kollidierte und gegen ein Trafogebäude prallte.



Im Gleisbett, das zwischen Mondorfer Straße und Kiefernweg verläuft, kam der Wagen zum Stehen. Zwei Rettungswagen eilten zur Unfallstelle und versorgten die Verletzten. Der 20-jährige Fahrer und der 17-jährige Beifahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.



Dem Fahrer wurde dort eine Blutprobe entnommen, weil ein Atem-Alkoholtest einen Wert von 1,6 Promille ergeben hatte. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Der beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden. (mfu)