Niederkassel – Am Donnerstagmittag ist ein unbekannter Mann, der von den Hausbewohnern bei einem Einbruch entdeckt wurde, in Niederkassel-Mondorf aus dem ersten Stock gesprungen. Das bestätigt die Polizei.

Zunächst hatten die Bewohner des Einfamilienhauses an der Beckergasse gegen 13.25 Uhr einen Mann gesehen, der durch die Einfahrt am Haus vorbeiging und dann durch die geöffnete rückwärtige Terrassentür ins Wohnzimmer ging. Eine Bewohnerin glaubte, dass es sich um einen Verwandten handelte und ging hinterher. Da im Wohnzimmer niemand mehr war und sich auf den Treppenstufen ins Obergeschoss frischer Schmutz bfand, rief Sie ihren Mann und ihren Sohn.

Mehrere Schhränke durchsucht

In einem Wohnraum im ersten Stock traf die Familie dann auf einen Unbekannten, der das Fenster öffnete und aus dem Fenster in den Garten sprang. Die Bewohner des Hauses konnten den mutmaßlichen Einbrecher, der bereits mehrere Schränke im Raum geöffnet und durchsucht hatte, in Richtung der Rheidter Straße weglaufen sehen.

Die alarmierte Polizei fahndete nach dem circa 170 bis 175cm großen und 20 bis 35 Jahre alten Unbekannten, der mit einer blauen Steppjacke bekleidet war. Zivile Einsatzkräfte hielten einen Verdächtigen auf, der sich nach ersten Ermittlungen aber als Unbeteiligter herausstellte. Die weitere Fahndung blieb ohne Ergebnis. Ob und was aus dem Haus gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise zu dem flüchtigen Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241541-3221 entgegen. (red)