Niederkassel – Sie ist 180 Meter lang, schlängelt sich von der Straße „In den Auen“ l-förmig den Berg hinauf in einen Wendehammer. „Im Lustgarten“ heißt eine neue Straße in Niederkassel-Ranzel. In diesem Neubaugebiet entstehen in den nächsten zwei Jahren zwölf Wohneinheiten – sechs einzeln stehende Häuser und sechs Doppelhaushälften.



Die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Niederkassel hat den Grundausbau der Straße abgeschlossen, so dass die Grundstücke übergeben werden können und die Hochbauphase in Kürze beginnen kann. Die Wartelisten waren lang. Knapp ein Dutzend Bewerber gab es pro Wohneinheit.



Die Fachbereiche Tiefbau und Abwasserwerk hatten ihre liebe Mühe und Not mit der Straße. Es wurde ein Trennsystem für Regen- und Abwasser aufgebaut. Das Regenwasser wird zentral in ein Versickerungsbecken zugeführt. Die Herausforderung war, alle Versorger unterhalb des Straßenbelags unterzubekommen.



Zudem musste sich die Tiefbau-Abteilung in diesem Bereich mit einer dicken Lehmschicht rumärgern, die an einigen Stellen steile Geländeform musste begradigt werden. Umgesetzt hat diese Maßnahmen die Tiefbaufirma Robert Hess.



Baustraße wird wieder entfernt

Bei der offiziellen Einweihung bedankte sich SEG-Geschäftsführer Sebastian Fischer für die gute Zusammenarbeit sowie den reibungslosen Ablauf und auch das Verständnis der Anwohner, die die Maßnahmen „mit Freundlichkeit und offener Kommunikation begleitet haben“. Die Baustraße, die derzeit zur Entlastung der Anwohner noch von der Markusstraße in den Winkel des „Lustgartens“ führt, wird nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen wieder entfernt.



Ursprung des Namens

In den offiziellen Lageplänen der Gemeinden sind Flurstücke heutzutage mit Nummern versehen. Früher jedoch hatten die Gemarkungen Namen und das Gebiet in Niederkassel-Ranzel hieß in der Tat „Im Lustgarten“.



In dem Gebiet gab es früher einen alten Obstgarten, in dem bekanntlich das Lustwandeln möglich ist. Ein Teil davon musste weichen, zahlreiche alte Bäume stehen aber noch auf der angrenzenden Wiese. Aufgrund einer politischen Entscheidung im entsprechenden Gremium ist der Name übernommen worden. (que)

Die neue Straße, an der es acht öffentliche Parkplätze geben wird, bleibt zunächst eine Sackgasse. Das Gebiet könnte aber auch zu einem späteren Zeitpunkt in Richtung Kronenweg erweitert werden. Auch für eine eventuelle Erweiterung haben die Fachbereiche der Stadt vorausgedacht und zum Beispiel größere Rohre verbaut. Für den Teil des Obstgartens, der entfernt worden ist, wird es ganz in der Nähe eine Ausgleichsmaßnahme geben.