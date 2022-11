Bei einem Unfall in Uckendorf wurden mehrere Personen verletzt.

Niederkassel – Bei einem Auffahrunfall in Niederkassel wurden am Samstagmittag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Ein 26 Jahre alter Autofahrer bremste gegen 12.30 Uhr kurz vor der abknickenden Vorfahrt von der Heerstraße auf die Uckendorferstraße, um einem entgegenkommenden Bus genügend Platz für die Kurve zu geben. Eine hinter ihm fahrende 31 Jahre alte Autofahrerin hatte dies bemerkt und hinter ihm gebremst. Ein darauffolgender 34 Jahre alter Fahrzeugführer bekam dies allerdings zu spät mit, fuhr auf den Wagen der 31-Jährigen auf und schob diesen in das Fahrzeug des 26-Jährigen.

Die 31 Jahre alte Beifahrerin aus dem vordersten Auto wurde womöglich schwer verletzt und mit dem 26-Jährigen und ihrem ein Jahr alten Baby in die Bonner Uniklinik gebracht. Auch die 31-Jährige und ihr elfjähriges Kind wurden verletzt. Der 34-Jährige gilt als unverletzt.



Die Heerstraße musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (rvg)