Seit mehr als 30 Jahren gibt es ihn: den großen Weihnachtsmarkt in Mondorf, der am ersten Adventwochenende auf dem Adenauerplatz stattfindet. In diesem Jahr stehen die Kinder im Mittelpunkt.

Mondorfer Kitas eröffnen den Markt

Samstags, 28. November, um 14 Uhr eröffnen die sechs Mondorfer Kindertagesstätten gemeinsam mit dem Bürgermeister, Matthias Großgarten, und dem Vorstand des Ortsringes den Markt.

Unter den wohlwollenden Augen des Nikolaus werden Lieder gesungen und der große Tannenbaum erleuchtet; ein Weckmann – gestiftet von der Fa. Immobilien Nöbel – wird der Lohn sein.

Kleine Tannenbäume für die Kindertagesstätten

Anschließend werden dann die vom Ortsring bereit gestellten kleinen Tannenbäume liebevoll von Kinderhand geschmückt. Der Ortsring bringt diese Bäume später in die jeweiligen Kindertagesstätten und so sorgen diese auch dort für vorweihnachtlichen Glanz.

Karussell, Bastelaktionen und Weihnachtstüten-Angeln

Im Mittelpunkt steht das Karussell, aber auch bei den Ständen gibt es für die Kids interessantes zu entdecken. Marissa Schneider etwa animiert die Kinder, ein Geschenk zu basteln und Hannah und Christiane Thorn sprechen mit den Weihnachtstüten-Angeln die Neugier der Kleinen an.

28 Stände laden zum Schlendern ein

Im Duft von Plätzchen, Waffeln, Räucherfisch und Glühwein kann man dann durch die 28 Stände des Marktes schlendern und viel Schönes oder Genussreiches entdecken.

Einige Mitgliedsvereine des Ortsrings sind mit einem Stand vertreten, diese sind am Samstag bis 22 Uhr geöffnet.

Traditioneller Weihnachtslauf am Sonntag

Der Sonntag, 29. November, steht ganz im Zeichen des traditionellen TUS-/REWE-Weihnachtslaufes. Die Stände des Weihnachtsmarktes sind ab 10 Uhr geöffnet. Gegen Mittag kehrt wieder vorweihnachtliche Stimmung auf den Platz zurück.

Abbau ab 18 Uhr und Dank an die Anwohner

Der Abbau beginnt um 18 Uhr, schließlich sollen ab Montag die Parkflächen rund um den Adenauerplatz wieder zur Verfügung stehen. Der Ortsring Mondorf dankt allen Anwohnerinnen und Anwohnern für die Rücksichtnahme und das Wohlwollen, das dem Weihnachtsmarkt als Traditionsveranstaltung entgegengebracht wird. (jv)