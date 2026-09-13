Der Herbst ist die Zeit des Kunsthandwerks, des Tee- oder Kaffeetrinkens, der Kulinarik und der Kürbisse. Mitunter kann auch schon der erste Glühwein ausgeschenkt werden. Im Rhein-Sieg-Kreis locken im September und Oktober zahlreiche Herbstmärkte und Aktionsveranstaltungen, auch im Umkreis gibt es Herbstevents zu entdecken.

Hier finden Sie eine Auswahl von Herbstveranstaltungen in Rhein-Sieg, Bonn und der Umgebung.

Bonnfest

Freitag, 25. September, bis Sonntag, 27. September

Rund um Münsterplatz, Remigiusplatz, Markt, Friedensplatz, Bottlerplatz, Poststraße und Friedrichstraße findet wieder das Bonnfest in der Bundesstadt statt.

Auf fünf Plätzen und mit zwei Bühnen soll es ein vielfältiges Programm geben, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Münsterplatz wird es eine Schlemmermeile geben, die Friedrichstraße soll zur Weinmeile „Wein & Design“ werden, wo Winzer aus der Regin ihre „edlen Tropfen“ präsentieren.

Besonderer Höhepunkt ist laut Stadtverwaltung das Electronic Dance Music Festival, das Freitag und Samstag zwischen 19 und 22 Uhr auf dem Münsterplatz stattfindet: „DJs aus ganz Deutschland sorgen für mitreißende Beats und unvergleichliche Festivalstimmung.“

Am Freitag tritt ab 17.30 Uhr die Band Miserabel auf. Um 18.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Guido Déus das Fest offiziell. Ab 19 Uhr wird zur After Job Party eingeladen. Am Samstag steht das Motto 30 Jahre UN-Stadt Bonn im Mittelpunkt. Ab 17.30 Uhr wird die Band Knallblech auf der Bühne zu sehen sein. Am Sonntag ist der Familiensonntag mit Tanzaktion (12 Uhr), Las Flamencas (15 Uhr) oder dem Chor InCanto (17.30 Uhr).

Programmzeiten: Freitag 17 Uhr bis 22 Uhr, Samstag 12 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 12 Uhr bis 18.15 Uhr; verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Anlässlich des Bonnfests öffnen traditionell auch wieder die Geschäfte in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen zwischen 13 und 18 Uhr.

Adresse: Bonner Innenstadt

Erntedankfest auf Burg Wissem

Samstag, 3. Oktober und Sonntag, 5. Oktober

Kunstschaffende verschiedener Sparten sowie eine Vielzahl an Ausstellerinnen und Ausstellern erwarten die Gäste beim Erntedankfest auf Burg Wissem im Oktober.

Auf dem Innenhof laden viele Stände zum Schlendern und Schlemmen ein. (Archivbild) Copyright: Marc Eickelmann

Im Mittelpunkt des Herbstfestes stehen regionale Köstlichkeiten und Unterhaltung für die ganze Familie. Unter anderem wird das Wahner-Heide-Portal mit einem Infostand vor Ort sein. Es soll Wanderkarten und Literatur zu kaufen geben, ebenso wie der neue Wahner-Heide-Kalender, teilt das Portal mit. Kinder können am Stand an Bastelangeboten teilnehmen.

Die Stadt Troisdorf kündigt das Fest als Veranstaltung mit besonderer Atmosphäre an, bei dem Dankbarkeit, Gemeinschaft und Freunde zusammenkommen.

Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr

Anfahrt: Burg Wissem, Burgallee 3, 53840 Troisdorf

www.troisdorf.de/de/freizeit-familie/innenstadtfeste/erntedankfest/

Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich

Samstag und Sonntag, 3. und 4. Oktober

Stimmungsvoll und herbstlich erwartet der Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich in Rösrath, direkt angrenzend an den Rhein-Sieg-Kreis, seine Gäste.

Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich. (Archivbild) Copyright: Christopher Arlinghaus

„Ausgewählte Aussteller präsentieren hochwertige Arbeiten und saisonale Produkte – ergänzt durch lebendige Handwerksvorführungen und besondere Angebote für Familien“, kündigen die Veranstalter an. Handwerkerinnen und Handwerker arbeiten direkt vor Ort und präsentieren ihre Arbeiten, die Gäste erhalten Einblicke in traditionelle Techniken. Auch Kinder sollen aktiv mitmachen können.

Als Live-Programm sollen Kettensägenschnitzen und Schmiedearbeiten angeboten werden. Beim Kettensägen-Schnitzen entstehen aus massiven Holzstämmen nach und nach Skulpturen. Schmiede zeigen die Metallbearbeitung am offenen Feuer und bieten Mitmachaktionen für Kinder an, bei denen sie sich selbst ein wenig im Schmiedehandwerk ausprobieren dürfen.

Etwas Besonderes ist der Besuch von „Daniels kleiner Farm“, wo zwischen 12 und 17 Uhr während des Herbstmarktes stündlich zu 20-minütigen Alpakawanderungen eingeladen wird. Die Hengst-Herde besteht inzwischen aus 20 Alpakas und zwei Lamas. Die Tour kostet 17 Euro pro Person, pro Alpaka weren zwei Personen gebucht. Kinder dürfen ab vier Jahren an der Alpakawanderung teilnehmen, aber Kinderwagen oder Buggys können nicht mitgeführt werden. Auch Babys in Tragen mitzunehmen ist nicht möglich. Eine Anmeldung per E-Mail an info@schloss-eulenbroich.de ist erforderlich.

Alpakas beim Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich. (Archivbild) Copyright: Christopher Arlinghaus

Der Eintritt zum Herbstmarkt kostet sieben Euro pro Person. Die Tickets können nur vor Ort gekauft werden. Es gibt keinen Online-Verkauf. Außerdem ist ausschließlich Barzahlung möglich. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigt kostet der Eintritt drei Euro. In der Nähe des Geländes gibt es Banken, um Geld abzuheben. Bei vielen Ausstellern ist Kartenzahlen möglich. Das Parken ist kostenfrei. Der Erlös aus dem Eintrittsgeld wird genutzt, um das Schloss instandzuhalten, sowie für Bildungs- und Kulturarbeit der Schloss Eulenbroich gGmbh.

Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Adresse: Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroicher Auel 19, 51503 Rösrath

www.schloss-eulenbroich.de/herbstmarkt

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey

Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober

Einen Herbstmarkt der besonderen Art können Interessierte auf Burg Satzvey erleben. Der Markt auf dem Burg-Gelände lockt mit Kunsthandwerk, regionalen Leckereien und Livemusik. Thematisch dreht sich aber grundsätzlich alles um Pferde und andere Vierbeiner. So können Hundeleinen, Halfter, Futtermittel, Satteldecken gekauft werden, ebenso wie Kleidung, Hütze und Schmuck – für Mensch und Tier, wohlgemerkt. Für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg.

Bei der Show-Vorführung galoppieren Pferde auch durchs Feuer, wie hier bei der Vorführung im Jahr 2023. Copyright: Cedric Arndt

Beim Showprogramm präsentieren Quadrillen die Kunst des Dressurreitens, portugiesisches Flair erleben die Gäste bei einer Lusitano-Rassepräsentation, und eine Vorführung von Geschicklichkeit zu Pferde gibt es beim Working Equitation. Als einen Höhepunkt beschreiben die Veranstalter den Programmpunkt „Emotion Pferd“, bei dem Einblicke in die Arbeit mit und Ausbildung von Film- und Showpferden gegeben wird.

Der Eintritspreis zum Herbst- und Reitermarkt beträgt zehn Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Tageskasse. Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro im Vorverkauf und fünf Euro an der Tagseskasse, ermäßigt beträgt der Preis sieben Euro im VVK und zehn Euro an der Tageskasse. Tickets gibt es online.

www.burgsatzvey.de/veranstaltungen/herbst-und-reitermarkt-26/

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

Adresse: An der Burg 3, 53894 Mechernich

Martinimarkt in Bad Honnef

Mittwoch, 21. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober

Deko-Artikel auf dem Martini Markt in Bad Honnef. (Archivbild) Copyright: Ralf Klodt

Herbstzeit in Bad Honnef bedeutet Martinimarkt, und dabei wird es hier mitunter auch schon vorweihnachtlich.

In der Fußgängerzone warten Stände mit kunsthandwerklichen Arbeiten, Gewürzen, Gourmet-Stände, Feinkost-Stände und Dekostände aneinander. Im Fokus stehen regionale Spezialitäten.

Außerdem können sich die Gäste auf ein Riesenrad freuen und die stimmungsvolle Beleuchtung in der Fußgängerzone genießen.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 12 Uhr

Anfahrt: Fußgängerzone, Hauptstraße 50, 53604 Bad Honnef

Hubertusmarkt in Brühl

Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober

Im Herbst lockt der Hubertusmarkt jährlich Einheimische und Gäste aus dem Umland in die Schlossstadt Brühl. Ein klassischer Kunsthandwerksmarkt mit vielen kulinarischen Angeboten geht einmal durch die zentrale Fußgängerzone.

Auch hier gibt es oft Handwerksvorführungen, zum Beispiel an einer traditionellen Spindel. Eine Vielzahl an Likören, Schnäpsen, Met, Wein oder Bränden in mittelalterlichem Ambiente gibt es in der Regel am Stand direkt am alten Rathaus.

Öffnungszeiten: Freitag, 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr. Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Adresse: Fußgängerzone, Markt, Brühl

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswahl ist willkürlich. Fehlt Ihnen eine Veranstaltung? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.