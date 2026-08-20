Am Bedarf gab es keinen Zweifel, nun trägt der lange Einsatz für ein drittes Frauenhaus im Rhein-Sieg-Kreis offenbar Früchte: „Familie Heep hat noch einmal ein Grundstück gekauft“, gaben Michiko Park und Jana Bach aus dem Vorstand des Vereins Frauen helfen Frauen bekannt. Das Troisdorfer Ehepaar Heep hatte bereits das Frauen- und Kinderschutzhaus in Troisdorf errichten lassen und vermietet es an den Trägerverein. Das neue Frauenhaus soll in einer noch nicht genannten Kommune im Linksrheinischen entstehen.

Seit 2017 verfolgt der Troisdorfer Verein das Ziel

Seit 2017 verfolgen die Beschäftigten und Mitglieder von „Frauen helfen Frauen“ das Projekt eines weiteren Frauenhauses im Rhein-Sieg-Kreis – „todesmutig“ nannte Michiko Park nun den nächsten Schritt. Denn noch gibt es – trotz vieler positiver Signale von Land, Bund und Kreis – etliche Fragen zur Finanzierung des Vorhabens. Grundlage sei aber das Gewalthilfegesetz des Bundes, so Bach und Park bei einem Pressegespräch.

Das sieht vor, dass bis 2032 der Rechtsanspruch auf einen Schutzplatz im Frauenhaus vollständig umgesetzt sein soll; die Ausführungsregeln müssen die Länder noch festlegen. In Nordrhein-Westfalen sollen zunächst am Jahresende die Resultate einer Bedarfsabfrage vorgestellt werden, erstes Geld im kommenden Jahr fließen. Immer wieder haben nicht nur die Frauenzentren und Frauen helfen Frauen auf den Mangel an Schutzplätzen hingewiesen.

Stellten die Pläne für ein drittes Frauenhaus im Rhein-Sieg-Kreis vor: Jana Bach (links) und Michiko Park aus dem Vorstand von Frauen helfen Frauen. Copyright: Dieter Krantz

Allein im Rhein-Sieg-Kreis fehlen, legt man die Istanbul-Konvention zugrunde, die auch Deutschland unterschrieben hat, bei einer Einwohnerzahl von rund 600.000 Menschen 38 Familienplätze, was ungefähr 94 Betten entspricht:Da viele Frauen auch mit ihren Kindern Schutz vor gewalttätigen Partnern suchen müssen, wird ein Faktor von etwa 2,5 Personen angenommen. In den Frauenhäusern Troisdorf und Sankt Augustin gibt es 56 Betten.

Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises kann noch keine Finanz-Zusagen machen

„Noch ist nicht klar, wie viel Geld wofür da ist“, so Park zur aktuellen Situation. Der Bund habe aber angekündigt, bis 2036 insgesamt rund 2,6 Milliarden Euro bereitzustellen, um in den Ländern den Ausbau der Strukturen zu unterstützen. Und da das bislang so unkonkret ist, habe auch der Kreis noch keine Aussage zur konkreten finanziellen Unterstützung treffen können, sagte Jana Bach. Von Anfang an sei das Kreissozialamt aber in das Projekt eingebunden worden.

i Bislang nur zwei im Rhein-Sieg-Kreis Der Verein Frauen helfen Frauen ist Träger des Frauen- und Kinderschutzhauses in Troisdorf. Das war 1993 in einem Privathaus im Stadtteil Spich eröffnet worden, um Frauen und ihre Kinder vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Im November 2021 erfolgte der Umzug in ein neues Haus. Der brachte zum einen mehr Platz: Konnten bis dato acht Frauen und bis zu zwölf Kinder aufgenommen werden, sind es nun zwölf Frauen und bis zu 18 Kinder. Ein bis zwei Frauen bewohnen mit ihren Kindern eine Wohnung. Alleinstehende Frauen teilen sich die Wohnung mit einer weiteren Frau ohne Kinder. Wohnungsmarkt zwingt oft zu langem Aufenthalt Anders als zuvor, können Jungen, die älter sind als dreizehn Jahre, hier wohnen bleiben. Transidente Menschen finden hier ebenso Schutz wie Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind: Eine der Wohnungen ist komplett barrierefrei. Auch nach dem Aufenthalt im Frauenhaus können die Frauen noch begleitet werden: Seit 2019 gibt es das Angebot der ambulanten Begleitung nach einem Auszug. Bisher gibt es im Rhein-Sieg-Kreis nur ein weiteres Frauenhaus, das in der Trägerschaft des Kreises selbst steht. Das Haus in Sankt Augustin bietet Platz für bis zu zehn Frauen und 16 Kinder. Regelmäßig müssen die Frauen- und Kinderschutzhäuser Anfragen negativ bescheiden. Nicht zuletzt ist dafür die Lage auf dem Wohnungsmarkt verantwortlich: Frauen, die eigentlich als stabil genug gelten, dass sie ausziehen könnten, finden keine Wohnung. Und bleiben deshalb erst einmal im Frauenhaus.

In der vorerst ungenannten Kommune im Linksrheinischen läuft nun das Bauantragsverfahren, angepeilt ist, das neue Haus im Frühjahr 2029 in Betrieb zu nehmen. Mit 1400 Quadratmetern Wohnfläche wird es um die Hälfte größer sein als das im November 2021 bezogene Frauen- und Kinderschutzhaus in Troisdorf. Dass es bis zur Eröffnung noch ein Weilchen dauert, finden Bach und Park ganz beruhigend: Vieles müsse geplant und vorbereitet werden, Personal gefunden und Kooperationen aufgebaut werden. „Wir wollen langsam wachsen“.

Für Frauenhaus im Linksrheinischen wird es Unterstützung brauchen

„Da drüben kennt uns ja keiner“, weiß Michiko Park: In Troisdorf und Umgebung hingegen sind der Verein und seine Arbeit längst bekannt; es gibt ein festes Netz auch der Unterstützer. Und die wird es ebenso am neuen Standort brauchen. Schließlich soll jede der Frauen, die hier Schutz findet, zum Beispiel eine eigene Küche nutzen können.

In eigenen abgeschlossenen Appartments können die Frauen und ihre Kinder zur Ruhe kommen. Sie können, so Michiko Park, „den Aufenthalt nutzen, um geschützt etwas aufzuarbeiten und zu verändern.“ Und dann, so hat sie erfahren, „ist hier einiges möglich“.