Rhein-Sieg-Kreis – Die Rhöndorfer Basketballer feilen weiter an der Teilnahme an den Playoffs, während man sich in Neunkirchen-Seelscheid bereits auf die Playdowns vorbereitet.



Pro B Nord



Stahnsdorf 49ers – Dragons Rhöndorf (So., 16 Uhr). Neun Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde können die WWU Baskets Münster bereits fest für die Playoffs planen. Denn mit zehn Punkten Vorsprung führen sie die Tabelle in der Pro B Nord an. Für die „Verfolger“ ist es etwas komplizierter: Fünf Teams stehen punktgleich (18 Zähler) auf den Rängen zwei bis sechs. Sollte den Rhöndorfern (12) eine weitere Serie mit drei Siegen in Folge wie zuletzt gelingen, könnten sie zu diesen Klubs tatsächlich noch aufschließen. Aktuell sind die Dragons aber noch Neunter – und wären damit bei der Meisterrunde außen vor.

Auch wenn der Trend in den letzten Wochen eindeutig nach oben ging: Coach Julius Thomas und seine Schützlinge werden sich strecken müssen, um mindestens noch den einen notwendigen Platz gutzumachen. Dabei wird es auch darauf ankommen, ob die jüngsten Zugänge die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen.



Ruediger braucht Zeit



Während dies bei Viktor Frankl-Maus bereits bejaht werden kann, muss bei Marcelo Ruediger noch abgewartet werden. Der deutsch-brasilianische Center hatte gegen die Giants Düsseldorf zwar etwas über zehn Minuten Spielzeit, blieb dabei aber sehr unscheinbar für jemanden, der mit Physis und Stabilität die gegnerische Defensive vor Probleme stellen soll. „Er ist blass geblieben. Das ist aber ganz normal, er braucht noch etwas Zeit“, gibt Thomas dem 2,07-Meter-Mann Rückendeckung.

Oberliga



SG Bergische Löwen – TV Neunkirchen (Sa., 19.30 Uhr). Beim Tabellenzweiten erwartet der Neunkirchener Coach Alexander Biemer eine „schwere Aufgabe. Aber die Spiele, in denen wir punkten müssen, kommen erst danach.“ Am 20. Februar ist man bei der DJK Südwest zu Gast und am 5. März empfängt man Fast-Break Leverkusen. Zudem steht noch das Nachholspiel bei Bayer Leverkusen III aus, das noch nicht terminiert wurde. „Ein paar Punkte sollten wir noch mit in die Playdowns nehmen, sonst wird es eng mit dem Klassenerhalt“, so Biemer.

Treffsicher aus der Distanz

Eine zentrale Rolle im Abstiegskampf spielt – wie schon in den letzten Jahren – Gai Isay (25). Er avanciert regelmäßig zum Topscorer mit über 20 Punkten, teilweise sogar mit über 30. Dabei erweist er sich auch als sicherer Distanzschütze. Er ist seit zehn Jahren fester Bestandteil der Mannschaft. Biemer erinnert sich: „Als 15-Jähriger hat er in seinem ersten Herrenspiel gleich drei Dreier versenkt.“



Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Eigengewächs zum Führungsspieler und ist seit einigen Jahren Kapitän. Durch seine Beweglichkeit und Wurfqualität hat sich der Aufbauspieler nicht nur den Respekt seiner Teamkollegen erarbeitet. Die Gegner können den quirligen Strategen kaum ausschalten.



Ein Geben und Nehmen



Kein Wunder, denn Isay könnte sicherlich ein, zwei Klassen höher spielen. „Gai fühlt sich aber wohl bei uns“, sagt Biemer. „Er ist ein ausgeprägter Familienmensch und will dem Verein wohl etwas zurückgeben, was er als Kind und Jugendlicher bekommen hat. Deswegen bleibt er uns treu.“