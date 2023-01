Rhein-Sieg-Kreis – Auf turbulente Zeiten hat der DRK-Kreisverband bei seiner Mitgliederversammlung zurückblickt: auf Auswirkungen der Corona-Pandemie, auf Industrie- und Wohnungsbrände, Unwetter, den Ukraine- Konflikt, auf viele Versorgungseinsätze und die Betreuung der Bevölkerung.

In Erinnerung bleiben aus dem ersten Jahr der Pandemie vor allem Unterstützungsanfragen von Gesundheitsbehörden für Einsätze der Katastrophenschutzeinheiten, aber auch ein Großbrand im Siegwerk 2021, bei dem 300 Personen versorgt wurden. Kurz darauf mussten wegen eines Unwetters in Hennef mehr als 500 Menschen betreut werden.

Im Juli folgte Unwetter Bernd, das den „wohl längsten Katastrophenschutz-Einsatz der letzten Jahrzehnte“ auslöste, wie es in einer Mitteilung des Roten Kreuzes heißt. Tausende Menschen wurden aus den Fluten gerettet, in Unterkünften betreut, zum Teil über Wochen verpflegt und in Versorgungsstützpunkten medizinisch versorgt. Die Unterstützung der Fluthilfe durch ehrenamtliche Katastrophenschützer dauert bis heute an.

DRK im Rhein-Sieg-Kreis: Neues Präsidium gewählt

Das DRK-Präsidium wurde turnusgemäß wiedergewählt: Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden der Präsident Klaus Pipke, die Vizepräsidenten Rudolf Mrosek und Willi Meis, der Schatzmeister Bernd Steinbach, der Justiziar Markus Habermann, die Leiterin der Sozialarbeit Silvia Fritz, die Beisitzer Stefan Raetz, Bernd Voss und Michael Dick, der Jugendrotkreuzleiter Jens Mrosek, der Leiter der Wasserwacht Martin Schröder, der Kreisverbandsarzt Dr. Holger Conrad sowie der Beauftragte für den Katastrophenschutz Hartmut Kreutz.

Ehrungen beim DRK Rhein-Sieg. Von links: Klaus Pipke (Präsident DRK Rhein-Sieg e.V.); Martin Schröder (Leiter Wasserwacht); Frank Langer (Landesbereitschaftsleiter des DRK Landesverbandes Nordrhein). Copyright: DRK Kreisverband Rhein-Sieg

Für langjährige Arbeit als Kreisbereitschaftsleiter ehrte Pipke Andreas Mai und Carsten Ludwigs sowie Erich Klemme als Beisitzer. Jens Koelzer und Christian Grashoff werden das ehrenamtliche Engagement als Kreisbereitschaftsleiter im Präsidium des DRK-Kreisverbands fortsetzen. (ah)