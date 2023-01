Ein Blickfang: Kunst am Rhein in Monheim.

Rhein-Sieg-Kreis – Vielerorts ist derzeit ein Aufatmen zu vernehmen: „Endlich wieder . . . “ Ein Lebensgefühl, das sich sicherlich auch in Bildern einfangen lässt in diesem Jahr, in dem die Rhein-Sieg Rundschau und Bonner Rundschau sowie der „Rhein-Sieg-Anzeiger“ wieder mit Unterstützung von Kreissparkasse Köln und Zunft-Kölsch attraktive Preise für die eindrucksvollen Fotos des Jahres 2022 ausloben. Bis zum Samstag, 29. Oktober, können Leserinnen und Leser Fotos zum Wettbewerb einreichen. Wie Sie dabeisein können, zeigt unser kleiner Leitfaden in zehn Schritten.



Entscheiden

Am Anfang steht die Entscheidung, mitzumachen, dann ist das Wichtigste schon geschafft. Denn eine große Kameraausrüstung benötigt man nicht, um am Fotowettbewerb teilzunehmen. Immer wieder haben es in den vergangenen Jahren auch Handy-Fotos unter die Siegerbilder geschafft.

In Reih und Glied: Da hat wohl ein Quietscheentchen-Sammler seine Exemplare ausgeführt. Gesehen in Aachen auf einem Mäuerchen. Copyright: Quentin Bröhl

Das Wichtigste ist dann lediglich, die Bilder vom Handy weder zu verfremden noch automatisch verkleinern zu lassen – damit die Auflösung später reicht, um das Foto,– wenn es unter die Siegerfotos gekommen ist, in guter Qualität drucken zu können.



Informieren

Wer eine Entscheidungshilfe benötigt: Beim Fotowettbewerb 2022 gibt es insgesamt 25 Preise im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro zu gewinnen. Die Gewinne reichen von technischen Geräten und Fotozubehör bis zum 500-Euro-Reise-Gutschein als Hauptpreis. Und: Teilnehmen können alle Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Verbreitungsgebiet von Rhein-Sieg Rundschau, Bonner Rundschau und Rhein-Sieg-Anzeiger.



Fotografieren

Bei der Motivsuche sollte man Kamera oder gutes Fotohandy zur Hand haben. Thematisch gibt's beim Fotowettbewerb 2022 keine Einschränkung. Erlaubt ist, was Ihnen gefällt – gleichgültig ob es ein Schnappschuss vom Kind, Enkel, Haustier oder Partnerin ist, eine Corona-Pandemie-Momentaufnahme oder die kunstvolle Aufnahme einer Landschaft.



Auswählen



Nach dem Fotografieren gilt es, eine Auswahl zu treffen. Dabei können ruhig alle Bilder in die Auswahl einbezogen werden, die Sie sonst noch in diesem Jahr aufgenommen haben. Eingereicht werden dürfen alle Fotos, die ab dem 1. Januar 2022 aufgenommen worden sind.



Sonnenaufgang im Januar: Die Siegburger Abtei (links) liegt noch im Nebel, und der rote Planet zeigt sich morgens gegen 8.30 Uhr. Copyright: Quentin Bröhl

Ausgeschlossen sind allerdings Bilder, die mit dem Computer verfremdet oder manipuliert wurden. Ebenfalls sind Fotomontagen ausgeschlossen. Einreichen darf jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bis zu fünf Fotos oder thematisch zusammenhängende Fotoserien (pro Serie maximal fünf Fotos).



Freigeben



Bei der Auswahl müssen die Teilnehmenden Folgendes beachten: Mit der Einsendung ihrer Bilder räumen die Leser und Leserinnen der Rhein-Sieg Rundschau, Bonner Rundschau und dem „Rhein-Sieg-Anzeiger“ die Erlaubnis zur kostenlosen Nutzung aller Fotos für die Veröffentlichung ein.



Verzaubert: die blaue Stunde in Portugals Hauptstadt Lissabon. Copyright: Quentin Bröhl

Das Urheberrecht bleibt bei den Einsendern und Einsenderinnen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmenden versichern zudem, dass die eingereichten Fotos frei von Rechten Dritter sind, insbesondere, dass kein Recht am eigenen Bild verletzt wird. Das bedeutet: Abgebildete Personen müssen ihr Einverständnis für die Veröffentlichung gegeben haben.



Aufbereiten



Um die ausgewählten Fotos einsenden zu können, sollten sie in der Regel aufbereitet werden. Fotos können entweder als Abzug auf Fotopapier oder digital eingesendet werden. Fotoabzüge sollten am besten das Format 20 mal 30 Zentimeter haben, digitale Fotos sollten maximal zwei MB pro Bilddatei groß sein.



Aufgestiegen: Der SV Lohmar schafft am letzten Spieltag den Sprung in die Bezirksliga und feiert ausgiebig. Copyright: Quentin Bröhl

Wichtig: Jedes Foto muss auf der Rückseite des Papierabzugs beziehungsweise in der E-Mail den Namen, die Adresse und die Telefonnummer desjenigen tragen, der das Bild fotografiert hat.



Einsenden



Fotoabzüge werden eingesendet an: Lokalredaktion Rhein-Sieg, Neue Poststraße 15 (S-Carré), 53721 Siegburg. Einsendungen können nicht zurückgeschickt werden. Digitale Fotos können per E-Mail an folgende Adresse eingesendet werden:

redaktion.rhein-sieg@ksta-kr.de



Frist einhalten



Einsendeschluss für den Wettbewerb zum „Foto des Jahres 2022“ ist am 29. Oktober 2022.



Bewerten



Nach dem Einsendeschluss zum „Foto des Jahres 2022“ sichtet und bewertet eine Jury die eingesendeten Fotos, trifft eine Auswahl und legt die Platzierungen fest.



Gewinnen



Die Preisträgerinnen und Preisträger werden nach Abschluss des Wettbewerbs von der Redaktion benachrichtigt und gewürdigt. Ende des Jahres werden wir in Druck- und Internetausgabe dieser Zeitung über die Platzierungen berichtet. Außerdem werden die Siegerbilder in einer kleinen Ausstellung zu sehen sein. Orte und Termine dazu werden nach Abschluss des Wettbewerbs an dieser Stelle veröffentlicht.