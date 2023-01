Rhein-Sieg-Kreis – Der Fußball-A-Ligist TSV Wolsdorf blieb auch im vierten Spiel ungeschlagen und eroberte sogar die Spitze. Die Partie SV Lohmar gegen den 1. FC Niederkassel II wurde aufgrund positiver Corona-Fälle im Lager der Gäste abgesagt.



FV Bad Honnef II – TSV Wolsdorf 1:4 (1:3). Kosta Pentazidis war hinterher rundum glücklich. „Das war ein richtig starkes Auswärtsspiel gegen einen richtig starken Gegner“, sagte der Coach des TSV Wolsdorf. Mann des Tages war Lennart Schulte (21). Der etatmäßige Abwehrakteur spielte diesmal auf dem linken offensiven Flügel – und avancierte mit drei Toren prompt zum Matchwinner (29., 44., 52.). Leo-Sebastian Langer hatte die Gäste in Führung geschossen (27.). Christoph Göckeler markierte das zwischenzeitliche 1:2 (39.).

SV Allner-Bödingen – SpVgg Hurst-Rosbach 2:4 (1:1). Im Lager des SVA musste sich sogar Trainer Sascha Harnischmacher auf die Reservebank setzen: „Wir haben derzeit 13 Ausfälle, also echt die Seuche am Schuh. Damit will ich die Leistung des Gegners aber nicht schmälern: Hurst-Rosbach hat sich die drei Punkte verdient.“ Kevin Blome (36.), Jakob Lindner (57.), Marc Hermes (77.) und Fabian Pohle (86.) schossen den ersten Saisonsieg der Gäste heraus. Auf der Gegenseite trafen Robin Rieger (40.) und Kilian Sieling (71.).



TuS Birk – SF Troisdorf 05 0:0. Der Favorit biss sich 90 Minuten lang die Zähne aus an aufopferungsvoll kämpfenden Birkern. In der 76. Minute musste TuS-Akteur Kilian Krybus aufgrund einer Ampelkarte vom Feld, doch seine Teamkollegen hielten auch so die Null.



RW Hütte – ASV Sankt Augustin 6:0 (3:0). Beide Seiten waren sich hinterher einig: Der Heimsieg war hochverdient. Gökhan Altunay (13.), Burak Kir (23.) und Khanh Vo (44.) schossen die Rot-Weißen schon vor dem Wechsel auf die Siegerstraße. Hütte blieb auch danach dominant: Sascha Birkenkamp (46., 60.) und Haytam Bouskouchi (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.



SV Hellas Troisdorf – SF Aegidienberg 2:2 (0:0). Den SF Aegidienberg drohte nach dem Gegentreffer durch Eren Aydogan (90./+4) die erste Saisonniederlage. Doch das letzte Wort hatte Ken Korten (90./+7). Zuvor hatte Dennis Conee (88.) die Troisdorfer Führung des kurz zuvor eingewechselten Korhan Bas (58.) ausgeglichen.



SSV Kaldauen – SV Umutspor Troisdorf 1:5 (0:4). Die Troisdorfer Tormaschinerie lief auch in Kaldauen auf Hochtouren. Selcuk Alagöz (9.), Mohamed Khabza (21., 47.), Abdiraman Mohamed (34.) und Edin Mujezinovic (37.) schossen den deutlichen Gästesieg heraus. Aufseiten des SSV traf nur Tim Zimmermann (57.).



SV Müllekoven – SV Menden 1:1 (1:0). Bereits in der ersten Minute zog die Heimelf dank Stefan Richter in Front. Die weiterhin ungeschlagenen Gäste kamen in der 54. Minute durch Mittelstürmer Noah Kronester aber noch zum Ausgleich.