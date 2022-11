Rhein-Sieg-Kreis – Das ultimative Topspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SC Uckerath (2.) und dem SSV Bornheim (1.) geriet zu einer klaren Angelegenheit. Beim Derby zwischen dem Wahlscheider SV und dem SV Lohmar jubelten die Gäste.

SC Uckerath – SSV Bornheim 0:4 (0:1). Ein Fußball-Leckerbissen war diese Spitzenpaarung zu keiner Zeit, denn beide Teams waren um Ballsicherheit bemüht und scheuten das Risiko. In der 18. Minute versprühte ein Kopfball von SCU-Angreifer Jakob Pfahl einen ersten Hauch von Torgefahr. Einen Freistoß aus dem Halbfeld nutzten die Gäste zum bis dato schmeichelhaften 1:0 (36.). Schlussmann Fabio Milicki verhinderte mit einer Glanztat einen höheren Rückstand (41.).

Spielsteno

Bröltaler SC – Rot-Weiß Merl 2:0 (1:0). BSC: Gratzl, J. Hohn, P. Hohn, Zinn, Goebel (81. Egbeburu), Faber (59. Mala), Szyfko (87. Becker), Hellen, Müller (88. Jelken), Wienand, Kötting. Tore: 1:0 Kötting (34.), 2:0 Zinn (66.).

SC Fortuna Bonn – SV Leuscheid 3:3 (2:1). Leuscheid: Welter, Scheibner (52. Egger), Mörkels (85. Ghazaryan), Hassel, F. Ehrenstein, A. Güldenring, Brozeit, Düngen, Borgardt, O. Ehrenstein, Ückerseifer. Tore: 0:1 Fabian Ehrenstein (21., Foulelfmeter), 1:1 (37.), 2:1 (43.), 2:2 Borgardt (46.), 3:2 (77.), 3:3 Egger (90./+3).

TuRa Oberdrees – VfR Hangelar 0:6 (0:3). VfR: Scheele, J. Heinen, Grewe (70. Büttgen), Bär (80. Esch), Radzey, Momand, Dukaj (74. Cinar), C. Heinen (76. Tarnow), Türker, Küpper, Strehl. Tore: 0:1, 0:5 C. Heinen (18., 73.), 0:2 Momand (30.), 0:3 Dukaj (45.), 0:4 Bär (67.), 0:6 Tarnow (89.).

SV Bergheim – FV Bonn-Endenich II 1:1 (0:1). SVB: B. Huth, Erdem, Rother, Verstrepen (40. Schönborn, 68. Brühl), Kitz (68. Kamp), Dieckhoff, Lehnert, Bouskouchi (40. Schänzler), Müller, Heitzer, Bach. Tore: 0:1 (13.), 1:1 Heitzer (83., FE).

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hatte Christoph Hermanni Glück, dass er nicht mit Rot vom Platz flog: Er hatte den Gästekeeper derart hart attackiert, dass dieser minutenlang behandelt werden musste. Fortan kam viel Hektik in die Partie, worunter die Qualität des Spiels litt. Erneut hielt Milicki sein Team im Spiel (72.), doch dann gelangen enorm effizienten Gästen binnen sechs Minuten drei Treffer (76., 79., 82.). „Wir waren heute richtig schlecht, wobei Bornheim auch keine Bäume ausgerissen hat. Der Gegner war eben effektiver. Der Sieg geht absolut in Ordnung“, sagte SCU-Coach Didi Rombach.



SCU: Milicki, Hermanni (60. Cubukcu), Dzubiella, Weber (70. M. Thomas), Keil (83. Syrstad), Matzdorf, Pfahl, L. Einheuser, M. Einheuser, Hotel, Meinke.

Wahlscheider SV – SV Lohmar 0:1 (0:0). Acht Minuten waren erst gespielt, da sah WSV-Keeper Fabian Demmer nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums Rot. Trotz Unterzahl kontrollierte der WSV das Geschehen, während die Gäste ihr Glück mit langen Bällen auf Torjäger Connor Kaiser suchten.



Nach etwa einer Stunde legte Lohmar aber spielerisch zu und prompt gelang Kaiser der einzige Treffer des Nachmittags (67.). „Der Sieg war schon etwas glücklich, aber nicht unverdient“, freute sich Coach Sven Bockrath. Sein Akteur Driton Murseli hatte noch Gelb-Rot gesehen (81.).



WSV: Demmer, Jung, Mylenbusch, Radermacher (83. Pattberg), Feldner, Lehnen (76. Hase), Tondl, Landgraf, Rößler (9. Funken), Gonschor (83. Kurtenbach), Thommes (53. Pauls).



SVL: Schneider, Buschhüter, Schröer (68. Banz), Surdulli, Dagge (20. Murseli), Kaiser (82. Rennen), von Malottki, Orfgen, Dias Senica, Timmer, Apak.

TuS Buisdorf – FC Hertha Rheidt 2:2 (1:2). Mit seinem Treffer bescherte Nicolas Schwarz den Gästen einen Start nach Maß (2.). Max Müller glich mit seinem zwölften Saisontor aus (27.), ehe Simon Hauschildt die Hertha erneut in Führung brachte (37.).



Nach der Pause sahen die Zuschauer eine träge Partie mit einem sehenswerten Schlusspunkt: Per direkt verwandeltem Freistoß rettete Julius Hübgen dem TuS einen Zähler (90./+4). „Das war von beiden Teams nicht viel – das 1:1 geht in Ordnung“, so TuS-Trainer Basti Wittenius.



TuS: Dassen, Thomas, Ellersdorfer (67. Mo. Müller), Trachte (67. Kinzel), Ma. Müller, Hübgen, Spiekermann (82. Elaisaouaali), Wieland (58. Rundel), Schamberg, Niggemeyer, Grundhoff (40. Hoffmann).



FCH: Zitzelsberger, Hauschildt, Taskin, Bruns, Viola, Morais Hardt (67. Bourassi), Schwarz (84. Kesting), Abels, Manderfeld (82. Aufdermauer), Wiewiora (90. Kajtazi), Hausen.