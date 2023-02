Rhein-Sieg-Kreis – Vier der insgesamt fünf Fußball-Landesligisten aus dem Rhein-Sieg-Kreis liegen dicht beisammen im Tabellenmittelfeld. Die beste Mannschaft ist der TuS Mondorf (9./13 Punkte), gefolgt vom FSV Neunkirchen-Seelscheid (10./12), TuS Oberpleis (12./10) und 1. FC Spich (13./10).



Mit nur sechs Punkten ziert der FV Bad Honnef das Tabellenende. Hinzu kam das zuletzt frustrierende Aus im Verbandspokal gegen den Mittelrheinligisten Friesdorf (0:1). „Wir haben uns sehr gut verkauft, ein Klassenunterschied war überhaupt nicht zu erkennen“, sagt Geschäftsführer Frank Breidenbend vor dem Spiel gegen den SSV Merten. Auf dem Kunstrasenplatz an der Schmelztalstraße unternehmen die Schützlinge von Trainer Paul Becker den nächsten Anlauf für den zweiten Saisonsieg. Im jüngsten Derby gegen den FSV (3:3) schlug man drei Mal nach einem Rückstand zurück. „Das zeugt von Moral“, sagt Breidenbend. „Auf die Leistung der letzten beiden Spiele können wir aufbauen.“ Allerdings bleibt die personelle Situation angespannt, sodass erneut einige U-19-Spieler aushelfen müssen. „Wir haben volles Vertrauen in den Kader und werden jetzt noch enger zusammenrücken“, fügt er an.



Wiedersehen mit Ex-Spielern

Nach zuletzt zwei Siegen beim TuS Oberpleis (5:0) und gegen den SV Altenberg (2:1) hat der 1. FC Spich viel Selbstvertrauen getankt. Im Duell beim SV Deutz sieht Coach Stefan Bung sein Team erneut „nicht chancenlos. Wir haben Rückenwind, aber Deutz hat als Mittelrheinliga-Absteiger ganz andere Ambitionen.“ Dabei freut er sich auf das Wiedersehen mit vier ehemaligen Schützlingen: Während Maurice Bastian, Luca Schreinemachers und Sidney Kebe bislang wenig Einsatzzeit erhielten, traf Tobias Blum (bis 2016 in Spich) beim 3:0-Erfolg über den HFV zwei Mal.



Gegner mit tollen Einzelspielern

Der Oberpleiser Coach Marcus Voike freut sich vor dem Heimspiel gegen die SpVg Porz über den jüngsten Brustlöser in Alfter (3:0). „Auch jetzt treffen wir wieder auf eine starke Mannschaft mit tollen Einzelspielern“, sagt er. Der Coach freut sich auch auf das Wiedersehen mit seinem Trainerkollegen Jonas Wendt, der in der Saison 2008/09 gemeinsam mit Voike für Windeck auflief. Die Porzer hatten in dieser Saison allerdings häufig Probleme eine Partie mit elf Spielern zu beenden. Beim jüngsten 1:1 gegen Wiehl war man am Ende nur zu neunt.



Der FSV Neunkirchen-Seelscheid will nach dem 2:0-Erfolg im Verbandspokal beim TuS Zülpich erneut in den Genuss eines Sieges kommen. In der Meisterschaft wartet der Aufsteiger bereits seit sieben Spielen auf ein entsprechendes Erfolgserlebnis. Der FSV und der kommende Gegner SC Rheinbach haben etwas gemeinsam: Sie sind die einzigen beiden Teams, die gegen den SV Wachtberg verloren haben. Rheinbach ging am Sonntag auswärts leer aus (0:1), während sich der FSV eine Woche zuvor zu Hause blamiert hatte (0:3). „Wir haben dem SV Wachtberg wieder Leben eingehaucht“, so FSV-Coach Michael Theuer.



Der TuS Mondorf gastiert derweil beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Schlebusch. „Wir wollen im Ranking unbedingt am Gegner vorbeiziehen“, meint Trainer Michael Müller. Dabei will seine Mannschaft an die überzeugende Leistung gegen den SV Deutz (3:0) anknüpfen. Robin Tomiczek ist nach überstandener Krankheit wieder an Bord.