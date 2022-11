Nicht nur immer mehr Touristen entdecken den Rhein-Sieg-Kreis als Wander-und Naturoase für sich.

Auch Einheimische machen vermehrt Heimaturlaub vor der Haustür.

Zu Recht – denn die Region hat für Wanderer und Fahrradfahrer einiges zu bieten.

Rhein-Sieg-Kreis – Die Übernachtungszahlen steigen, der Tourismus boomt. Aktuelle Zahlen des Landesbetriebs IT.NRW belegen es: Das Land an Rhein und Sieg weist zusammen mit der Bundesstadt Bonn landesweit die höchsten Wachstumsraten bei Gästen und Übernachtungen aus.

Aber nicht nur die Zugereisten lieben das Siegtal und das Bergische Land. Auch die Einheimischen wissen zu schätzen, wo sie leben. „Warum sollte ich irgendwohin in Urlaub fahren, wenn ich doch hier an der Oberen Sieg alles habe, was ich brauche, um mich zu erholen?“ lobte eine Windeckerin kürzlich die Region.

Tour startet direkt vor der Haustür

Auf ihre Kosten kommen im Siegtal vor allem die Wanderer und die Radfahrer. Bis ins Siegerland hinein bietet der Natursteig Sieg rund 200 Kilometer Wandervergnügen pur. Der zertifizierte Wanderweg ist bundesweit der einzige, bei dem jede der bislang 14 Etappen an einem Bahnhof endet.

Der Natursteig Sieg führt auf 14 Etappen über insgesamt 200 Kilometer. Die Zwischenstationen sind mit der Bahn erreichbar. Copyright: Rohrmoser-von Glasow, Lorber

Wer Lust hat, die Heimat zu Fuß zu erkunden, herrliche Aussichten und eine einzigartige Landschaft zu genießen, kann also an der eigenen Haustür starten und seine Tour von jedem Haltepunkt von S-Bahn oder Regionalexpress aus beginnen. Weil die Züge mindestens dreimal pro Stunde fahren, bieten sich die Touren über den heimischen Natursteig in zwei Urlaubswochen am Stück oder an Wochenenden in kleinen Häppchen geradezu an.

Von Essen bis zum Drachenfels wandern

Wer Stärkung nach der Wanderung sucht, findet im Siegtal zahlreiche Gastgeber, die für ihre Nachbarn genauso gut und gern sorgen wie für Gäste aus der Ferne. Mitarbeiter der Naturregion Sieg haben Qualitätsgastgeber ausgezeichnet, die ein solches Siegel führen dürfen.

Nur wenige Autokilometer in Kauf nehmen muss, wer sich auf den zweiten Wanderweg begibt, der das Land an Rhein und Sieg kreuzt. Von Essen aus führt der Bergische Weg quer durch das Bergische Land bis zum Drachenfels.

Eine Vielzahl von Wanderrouten ist auf Bäumen ausgezeichnet. Ein dichtes Radwegenetz führt unter anderem am Siegufer vorbei. Copyright: Rohrnoser-von Glasow, Lorber

Wer auf diesem Weg das Land an Rhein und Sieg erkunden möchte, kann an den Etappenenden meist mit dem Bus den Ausgangspunkt wieder erreichen. Ein bisschen Planung ist allerdings nötig. Weitere Wanderwege haben Ehrenamtler in den Kommunen ausgeschildert, beispielsweise der Verkehrsverein Much, der allein sieben Themenwanderwege betreut. Jeder von ihnen lohnt den Ausflug in die Berggemeinde. Lohnend sind darüber hinaus die Erlebniswege und Streifzüge entlang der beiden großen Wanderwege.

Heimat auch mit dem Fahrrad erkundbar

Gar nicht weit radeln muss, wer sich lieber auf zwei Rädern bewegt. Von der Mündung in den Rhein bis nach Windeck führt der familienfreundliche Radweg Sieg. Auch hier ist die Anreise mit der Bahn lohnenswert. Nach niederländischem Vorbild zieht sich auch durch das Land an Rhein und Sieg ein Knotenpunktnetz, das dem Radfahrer sowohl das Planen zu Hause als auch die Orientierung vor Ort erleichtert. Wer Wege und Berge mit zwei Rädern erkunden möchte, kann in den Wäldern an der Sieg auch Kurse oder Touren buchen, die auf Einsteiger oder alternativ auf erfahrene Biker ausgerichtet sind.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Ein uralter Spruch, der aber genau das trifft, was die Menschen an Rhein und Sieg begeistert: eine Heimatregion mit vielfältigen Möglichkeiten.

