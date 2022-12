Rhein-Sieg – Rettungskräfte haben am Donnerstagnachmittag eine leblose Person aus der Sieg gezogen. Ein Radfahrer hatte kurz vor der Siegfähre persönliche Gegenstände im Fluss treiben sehen. Mit Booten brachten die Einsatzkräfte den Mann am Mondorfer Fähranleger ans Ufer, wo er reanimiert wurde.

Ein Radfahrer hatte gegen 13:25 Uhr auf Höhe des Klärwerks in Müllekoven einen Fahrradhelm und eine Daunenjacke in der Sieg treiben sehen. Er wählte den Notruf. Daraufhin suchten Einsatzkräfte der Troisdorfer Feuerwehr von der rechten Seite Uferseite aus die Strömung nach dem Vermissten ab, die Sankt Augustiner Kollegen von der linken. In Mondorf startete ein Boot der Niederkasseler Feuerwehr, das flussaufwärts die Sieg entlangfuhr. Ebenso positionierten sich Ehrenamtliche und Polizisten auf der Brücke an der Siegfähre, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen.

Polizist springt ins Wasser und zieht den Mann an Land

Gleichzeitig wurden Freiwillige der DLRG und der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes alarmiert, die mit Strömungsrettern und Tauchern zur Siegaue eilten. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 3 unterstützte die Feuerwehr aus der Luft. Gegen 14:10 Uhr entdeckten sie den Vermissten im Bereich jenseits der Siegfähre, etwa 300 Meter vor der Mündung in den Rhein. Ein Polizist sprang beherzt ins Wasser und zog den Senior ans Ufer.

Taucher der DLRG nahmen die Boote der Feuerwehr in Empfang. Copyright: Fuhrmann

Sofort begann eine Gruppe von Rettern mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Zeitgleich landete der Helikopter in der Nähe, um den an Bord befindlichen Notarzt zu der leblosen Person zu bringen. Die Rettungskräfte entschieden, den Mann bei weiterlaufender Reanimation am Mondorfer Fähranleger ans Ufer zu bringen. Als er stabil genug für einen Transport war, legten sie ihn in ein Feuerwehr-Boot.

Transport in die Uniklinik Bonn

In Mondorf hatten sich derweil Taucher der DLRG positioniert, um die vier Boote der Niederkasseler und Bonner Feuerwehr sowie der Wasserwacht in Empfang zu nehmen. Unter den Augen zahlreicher Passanten verluden sie den Mann in einen Rettungswagen, wo er weiter reanimiert wurde. Christoph 3 landete auf der angrenzenden Wiese, um den Notarzt zurückzubringen. Der gerettete Mann wurde in die Uniklinik Bonn gebracht. Über seinen Zustand war am Donnerstagnachmittag nichts bekannt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Troisdorf, Niederkassel, Sankt Augustin und Bonn sowie Kräfte der DLRG Rhein-Sieg, DRK-Wasserwacht und des Technische Hilfswerk Bad Honnef. Im Einsatz waren rund 150 Personen, gegen 15 Uhr kehrten sie in ihre Gerätehäuser zurück.