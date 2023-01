Ruppichteroth – Für fünf Menschen begann Heiligabend mit einem Unfall auf der Bundesstraße 478. Sie waren bei Ruppichteroth mit ihren Fahrzeugen kollidiert und dabei verletzt worden. Die Sperrung der Bundesstraße sorgte für erhebliche Behinderungen im Weihnachtsverkehr.

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger mit seinem Opel Corsa auf der B478 in Richtung Hennef. In Gegenrichtung fuhr ein 42-jähriger in einem Mercedes Kombi, mit ihm unterwegs waren laut Polizei auch seine Frau (36) und zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren. Zwischen Harth und dem Ruppichterother Ortszentrum kollidierten die beiden Autos. Der Polizei zufolge war der stark alkoholisierte 57-jährige in der leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die beiden Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und blieben rund 50 Meter voneinander entfernt im Straßengraben liegen. Große Trümmerteile lagen über den Asphalt verstreut. Die fünf Insassen waren nicht eingeklemmt und konnten rasch in Rettungswagen behandelt werden.

Die Familie wurde nur leicht verletzt, der 57-jährige erlitt schwerere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Waldbröl gebracht. Dort musste er aufgrund seines alkoholisierten Zustands eine Blutprobe abgeben. Wie die Polizei berichtet, wurde ein weiterer Wagen beschädigt, der durch die Trümmerteile gefahren war.

Die herbeigeeilte Feuerwehr aus Ruppichteroth leuchtete die Unfallstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für rund zweieinhalb Stunden blieb die B478 voll gesperrt. Zahlreiche Autofahrer, insbesondere diejenigen, die nach Waldbröl wollten, standen im Stau, ebenso mehrere Linienbusse. Sie mussten die Unfallstelle umfahren.