Troisdorf – Feuerwehrleute haben an Heiligabend eine Leiche aus der Sieg geborgen. Wie Peter Kern, Pressesprecher der Troisdorfer Feuerwehr, berichtet, hatte ein Kanufahrer die Leiche am Mittag am rechten Siegufer, rund 200 Meter hinter der Melanbrücke, entdeckt. Sie hatte sich in einem Ast verfangen. Der Kanufahrer alarmierte die Polizei, die zur Mendener Straße fuhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wegen Krankheitswelle Anzeige Letzter Abendmarkt des Jahres in Troisdorf fällt aus

Troisdorfer Klinikärzte Anzeige Intensivmediziner sehen Corona-Ausnahmezustand ohne Ende von Dieter Krantz

Seit 15 Jahren teilgesperrt Anzeige Neubau der Melanbogenbrücke in Troisdorf ist weit entfernt von Dieter Krantz

Die Beamten riefen gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr hinzu. Ehrenamtliche aus Troisdorf und Sankt Augustin-Buisdorf ließen gemeinsam ein Boot zu Wasser und brachten die Leiche ans Ufer. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Kriminalpolizei leitete Untersuchungen ein.

Nach Informationen der Polizei konnte die Person identifiziert werden. Es handelt es sich um einen Mann aus Siegburg, der seit Mitte November vermisst worden war. Wie er in den Fluss gestürzt ist, ist aber nach wie vor unklar.