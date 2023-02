Bei einem Unfall an der B56n in Sankt Augustin wurden vier Personen verletzt.

Sankt Augustin – Bei einem Unfall auf der B56n in Sankt Augustin sind am späten Donnerstagabend vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. An der Kreuzung mit der Abfahrt von der A560 waren zwei Fahrzeuge kollidiert.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 34-jährige Siegburgerin mit ihrer Mercedes A-Klasse gegen 22.40 Uhr auf der B56n in Richtung Much. Auf dem Beifahrersitz saß eine 45-jährige Frau aus Lohmar. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger aus Siegburg mit seiner 16-jährigen Tochter aus Richtung Hennef kommend von der A560 ab und wollte nach links in Richtung Sankt Augustin abbiegen.

Sankt Augustin: Vier Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort

In dem Moment, als er die Kreuzung passierte, prallte der Mercedes der 34-Jährigen frontal in die Fahrerseite seines BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge herumgeschleudert. Der 59-Jährige und die 45 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes erlitten schwere Verletzungen.

Der Atemalkoholtest der Mercedes-Fahrerin lag bei einem Wert von knapp zwei Promille. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und stellten ihren Führerschein sicher. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sie nach Angaben der Polizei in der Kreuzung bei rot über die Ampel gefahren sein.

Vier Rettungswagen und ein Notarzt eilten zum Unglücksort, auch die freiwillige Feuerwehr aus Sankt Augustin-Menden unterstützte die Rettungsarbeiten, in dem sie die Unfallstelle ausleuchtete und bei der Bergung der Fahrzeuge half. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Der Verkehr in Richtung Much blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt, bis die Unfallaufnahme durch die Polizei abgeschlossen war und die Autos abgeschleppt wurden.