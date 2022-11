Herzspezialisten Gericht verhandelt Klage der Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin

Sankt Augustin – Jetzt geht der Streit über Herzspezialisten vor Gericht. Am Mittwoch, 25. Januar wird die Klage von Asklepios gegen die Uniklinik Bonn verhandelt. „Dadurch, dass die Universitätsklinik Bonn die führenden medizinischen Köpfe unseres Deutschen Kinderherzzentrums abgeworben hat, um damit das mit staatlichen Mitteln in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe neu gebaute Herz- und Eltern-Kind-Zentrum personell auszustatten, bricht bei uns der wichtigste medizinische Zweig weg“, so der damalige Geschäftsführer der Asklepios-Kinderklinik Klinik, Uwe Jansen, im Jahr 2019. Im Dezember wurde dann die Klage eingereicht. Asklepios will Schadenersatz.



Umzug der Kinderherzchirurgie auf den Venusberg

Die Universitätsklinik Bonn sieht die Sache anders und weist die Anschuldigungen zurück. Die Uni hätte kein neues Kinderherzzentrum errichtet, sondern seine eigene bisher in der Innenstadt angesiedelte Kinderherzchirurgie lediglich in das neue Eltern-Kind-Zentrum auf den Venusberg überführt.



Auch seien von der Uniklinik keine Mitarbeiter abgeworben worden. Sie seien auf eigene Initiative nach Bonn gewechselt. Eine etwaig zwingende Schließung des Deutschen Kinderherzzentrums sei nicht damit zu verantworten, dass Personal gewechselt sei, sondern dass in der Vergangenheit falsche unternehmerische Entscheidungen getroffen worden seine, so die Uni Bonn in ihrer Klageerwiderung.



Nun kommt es darauf an, wie das Landgericht die Sache bewertet. Hat das Land Nordrhein-Westfalen mit Steuermitteln dazu beigetragen, dass eine Konkurrenz zum privaten Krankenhaus-Anbieter aufgebaut werden konnte?

Unterdessen hat sich die Kinderklinik nach dem Weggang der Herzchirurgen neu aufgestellt. Eine Schließung des Krankenhauses ist damit abgewendet.



Aurch neue Behandlungsschwerpunkte, beispielsweise von jungen Corona-Patienten soll das Haus wieder rentabel werden. Dazu gehört der Bau von drei neuen Intensivzimmern. „Bis zu 17 Isolierzimmer stehen insgesamt zur Verfügung“, berichtet Professor Gerd Horneff, der Ärztliche Direktor.



Zusammenarbeit zwischen Kinderkrankenhaus und Uniklinik

Nach dem Weggang der Herzchirurgen zur Uniklinik Bonn war ein Teil des Teams in Sankt Augustin geblieben. Deshalb seien Diagnosen von komplizierten Herzerkrankungen und Behandlungsempfehlungen immer noch möglich. „Die Kollegen aus der Uni Bonn schicken uns auch frisch operierte Kinder zur Nachversorgung“, sagt Horneff über die Zusammenarbeit. Man sei auf einem guten Weg.

Das sieht auch Stefanie Wied so, seit Oktober Geschäftsführerin der Kinderklinik. „Vor kurzem wurden uns 2,3 Millionen Euro vom Land im Rahmen des Strukturförderprogramms zur Verfügung gestellt, die wir jetzt dazu nutzen werden, das Haus weiter zu modernisieren.“