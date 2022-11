Polizeieinsatz in Sankt Augustin Schuss auf fahrendes Auto

Sankt Augustin – In der Auffahrt zur Mülldeponie wurde am Sonntagmorgen die Seitenscheibe eines fahrenden Autos zerschossen. Der Fahrer, der mit seinem Hund in dem Geländewagen unterwegs war, blieb unverletzt, ebenso sein Schäferhund. Ob der Schuss in Zusammenhang mit einer zum selben Zeitpunkt auf dem Gelände stattfindenden Jagd stand, muss nun geklärt werden.



Polizei stoppte Jäger auf der Zufahrt zur Deponie

Die hinzugezogene Polizei hatte die Jäger in ihrem Fahrzeugen auf der Zufahrt gestoppt und die Personalien aufgenommen. Ein Projektil sei an der Stelle gefunden worden, wo auf das Fahrzeuggeschossen wurde, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.



Da es aber außerhalb des Fahrzeugs gefunden wurde, müssen nun ballistische Untersuchungen klären, ob es die Scheibe zerstört haben könnte und aus welcher Waffe es stammt. Der Fahrer, der nach eigener Aussage sehr viel Glück gehabt habe, vermutete, dass sich der Schuss versehentlich bei der Jagd gelöst habe. (seb)