Sankt Augustin – Eine 37-jährige Frau ist am Dienstagmittag (29.12.2020) in Sankt Augustin mit ihrem Auto bei Rot auf eine Kreuzung gefahren und mit dem Wagen einer 42-Jährigen aus Königswinter kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei 4-jährige Jungen, die auf der Rückbank der 37-Jährigen saßen, leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in die Kinderklinik.

Die 37-Jährige aus Sankt Augustin gab an, dass sie sich irrtümlich auf einer gesonderten Rechtsabbiegerspur eingeordnet hatte, die über eine eigene Ampel geregelt wird. Als die Ampel Grün umschaltete, fuhr die Fahrerin fälschlicherweise geradeaus, obwohl Ampel für den Geradeausverkehr zu diesem Zeitpunkt Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Fahrzeug anschließend mit dem Wagen der 52-Jährigen aus Königswinter, die rechtmäßig bei Grün losgefahren war.

Einmal um sich selbst gedreht

Der Wagen der 37-jährigen Sankt Augustinerin wurde durch die Wucht der Kollision um 180 Grad gedreht und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. (Bi)