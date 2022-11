Sankt Augustin – In Hangelar, Sankt Augustin haben Unbekannte am Sonntagabend mehrere Autos aufgebrochen und so für erheblichen Sachschaden gesorgt. Die Täter verschafften sich zwischen 16 und 19 Uhr gewaltsam Zugang Autos, die an der Anton-Groß-Straße, Auf den Urden und im Buschweg geparkt waren. An den Autos entstand dadurch ein Sachschaden von 400 bis 2000 Euro. Die Täter erbeuteten dabei jedoch lediglich drei Euro, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge meldete in der Nacht auf Montag in der Nähe des Tatorts eine verdächtige Person. Er beschrieb den Mann wie folgt: Der Verdächtige soll Ende 20 sein, eine rahmenlose Brille tragen und kurze Haare haben. In der Nacht auf Montag trug er nach Auskunft des Zeugen eine Jeans und eine dunkle Jacke. Der Zeuge soll kurz mit dem Verdächtigen gesprochen und dabei bemerkt haben, dass er einen pfälzischen Dialekt habe. Ob der Unbekannte in Zusammenhang mit den Taten steht, ist unklar.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02241/541-3321 entgegengenommen. (ve)