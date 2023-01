Die Küche in diesem Gebäude war in Brand geraten.

Sankt Augustin – Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei in Sankt Augustin-Buisdorf hat es am Dienstagmittag ein Feuer gegeben. Gebrannt hatte eine Küche, die die Einsatzkräfte aber schnell löschen könnten.



Feuerwehr: Gebäude vorerst nicht nutzbar

Der Alarm erfolgte um 12.50 Uhr. Die Einheit aus Buisdorf traf zuerst an der Einsatzstelle ein. Kräfte aus den Einheiten Niederpleis, Mülldorf, Hangelar und dem Tagesalarm kamen später hinzu. Es brannte in einem kleinen Häuschen vor der Hofzufahrt. Hier sind Büros, Aufenthaltsräume und eine Küche untergebracht. Nach Angaben von Einsatzleiter Herbert Maur brannte diese in voller Ausdehnung. Rauch quoll unter dem Dachfirst hervor.

Ein Angriffstrupp bekam die Flammen schnell unter Kontrolle. Anschließend blies die Feuerwehr, die mit insgesamt 30 Mann vor Ort war, den Rauch mit einem Hochdrucklüfter nach draußen. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.



Verletzt wurde niemand, die Mitarbeitenden hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Das Haus ist laut Maur vorerst nicht nutzbar. Die Ursache für das Feuer muss nun die Kriminalpolizei ermitteln.